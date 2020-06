Nieuwe coach Hayen: “Alles aan doen om Waasland-Beveren in positief daglicht te zetten”, en net dan valt het licht uit MVS/LUVM/JBE

04 juni 2020

11u20 1 Waasland-Beveren Nicky Hayen (39) is de nieuwe coach van Waasland-Beveren. Hij ondertekende op de Freethiel een contract van onbepaalde duur. “Ik zal er alles aan doen om de club in een positief daglicht te stellen”, waren de eerste woorden van de Limburger tijdens de voorstelling. Toeval of niet: net dan viel het licht uit in de perszaal, zo is te zien in onderstaande video.



Na het mondelinge akkoord van gisteren, volgde vandaag de officiële bekrachtiging en voorstelling. Hayen, vorig seizoen na het ontslag van Marc Brys even hoofdtrainer ad interim van Sint-Truiden, volgt Arnauld Mercier op, zowel in het scenario van 1B-voetbal als in 1A. Hij is de dertiende hoofdcoach van de Waaslanders sinds ze in 2012 promoveerden naar het hoogste niveau.

“Ik zal er alles aan doen om de club in een positief daglicht te stellen”, opende de Limburger de persconferentie, net op het moment het licht in de zaal uitviel... De lampjes van de camera’s brachten dan maar redding in een donkere perszaal.

💡Waasland-Beveren letterlijk onder hoogspanning!



💡Waasland-Beveren letterlijk onder hoogspanning!

🔦 Na eerste vraag aan nieuwe coach Nicky #Hayen valt de stroom uit. Cameralampjes brengen redding.

Hayen krijgt een contract voor onbepaalde duur. “We mikken op een langdurig project, want ik heb een zeer goed gevoel bij deze man”, aldus voorzitter Dirk Huyck. Hayen: “Het is fijn om te horen dat de club op langere termijn wil werken. 1A of 1B speelden geen cruciale rol om op dit aanbod in te gaan. Het doel zal hetzelfde zijn, namelijk de spelers individueel beter maken en elke dag keihard werken.”



Assistenten

Hayen kent zijn selectie al een beetje. “Als coach van STVV nam ik vorig jaar bijna alle wedstrijden van Waasland-Beveren onder de loep. Ik ken de waarde dus al van heel wat spelers. Ik wil aanvallend voetbal brengen, maar iedereen moet weten dat ze hard zullen moeten werken. Als voetballer moet je altijd iets doen om iets te bereiken. Ik zou graag hebben dat de spelers hun grenzen leren te verleggen.”

Wie worden de assistenten van de nieuwe coach? “Ik heb geen eisen om mensen mee te brengen. De komende dagen zullen er gesprekken volgen met de assistenten die nu bij de club zitten om na te gaan wie er allemaal aan boord blijft. Begin volgende week zou daar duidelijkheid over moeten komen”, besluit Hayen.

Kijk hieronder naar de reactie van voorzitter Huyck



