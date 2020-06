Nicky Hayen wordt 11u voorgesteld als nieuwe trainer van Waasland-Beveren MVS

04 juni 2020

07u04 1 Waasland-Beveren Een mondeling akkoord werd gisteren bereikt, vandaag volgt de officiële bekrachtiging. Nicky Hayen (39) zal komend seizoen de nieuwe T1 van Waasland-Beveren zijn.

De Limburger, vorig seizoen na het ontslag van Marc Brys even hoofdtrainer ad interim van Sint-Truiden, zal op de Freethiel Arnauld Mercier opvolgen, zowel in het scenario van 1B-voetbal als in 1A. Hij zal de dertiende hoofdcoach van de Waaslanders zijn sinds ze in 2012 promoveerden naar het hoogste niveau.

Hayen heeft ook een verleden als speler. Begin jaren 2000 was hij als centrale verdediger 9 jaar actief bij Sint-Truiden. Verder verdedigde hij ook de clubkleuren van OHL, Dender en Antwerp. Hayen wordt bij Waasland-Beveren om 11u voorgesteld tijdens een persconferentie op de Freethiel.