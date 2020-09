Nicky Hayen (W.-Beveren) ziet nodige versterking stilaan binnendruppelen: “Nog op drie posities mag er wat bij” Luc Verweirder

19 september 2020

09u31 0 Waasland-Beveren Minder dan een week nadat de overname door de Amerikanen van Bolt Football Holdings een feit werd, hebben de nieuwe bewindvoerders al enkele van de door coach Hayen gevraagde versterkingen laten aanrukken op Freethiel. Twee inkomende transfers zijn afgerond, twee andere wachten nog op de finale handtekening. “Maar voor drie posities mag er nog eventueel wat bij”, zet de coach toch nog wat lichte druk. Vanavond tegen Anderlecht moet hij het nog grotendeels met de bestaande kern zien te rooien.

Enkel de Zwitserse middenvelder Leonardo Bertone staat mogelijk vanavond op het scheidsrechtersblad. Of die ook effectief speelgerechtigd is geraakt, daarover zal Hayen pas in de loop van vandaag volledige zekerheid over krijgen.

“En dan overweeg ik inderdaad om hem ook meteen te laten starten, ook al weet ik dat hij misschien nog niet klaar is voor 90 minuten”, houdt Hayen nog een slag om de arm. Allicht moet dan Schryvers (vorige week vervangen op Club Brugge) of Verreth de baan ruimen. Bertone kan zowel de defensieve als verdelende rol op het middenveld vertolken. De Kameroense linksachter Serge Leuko is sowieso niet speelgerechtigd en die kampt met een conditionele achterstand, euvel dat ook Alexis Gamboa en Jordan Faucher voorlopig uit de selectie houdt.

Wiegel en Vukcevic fit

Wel opgeroepen zijn Andreas Wiegel en Andrija Vukcevic, maar de twee flankverdedigers komen uit blessure. Het valt af te wachten of Hayen hen tegen Anderlecht meteen weer voor de leeuwen gooit. De Beverse coach weet dat het uitblijven van puntengewin vanavond de reeds precaire rangschikking van zijn team nog moeilijker zou maken.

”Om nog op een rustig seizoen te hopen, moeten we zo snel mogelijk weg van de onderste twee plaatsen”, beseft hij.

Ondertussen zag hij met Bertone en Leuko twee nieuwkomers op het trainingsveld verschijnen, en legden ook Danel Sinani en Melvin Sitti hun medische tests af.

”Maar zolang de handtekening niet onder het contract staat, moet ik er rekening mee houden dat er nog iets kan mislopen”, zegt Hayen. “Eigenlijk zou ik nog niet mogen over praten. Maar vooral op de komst van Sinani reken ik sterk, Sitti is eerder in de breedte een optie.”De goede prestaties van Sinani met Dudelange die de Luxemburgse international een transfer naar Norwich opleverden, mogen de Beverse supporters doen dromen. Bertrand Crasson, zijn trainer bij Dudelange, liet niet zomaar optekenen dat een speler als Sinani zelfs voor Anderlecht van grote waarde zou kunnen zijn.

Opportuniteiten

De overname heeft op Freethiel voor een nieuwe dynamiek gezorgd, maar Hayen wil ook de verdiensten van de oude bestuursploeg - die ook na de overname in het zadel blijft - niet onder de mat vegen.

“Ik wil niemand tekort doen. Maar natuurlijk ben ik tevreden dat er vers bloed is in de kern en dat er nog mogelijk spelers kunnen bijkomen. Dan denk ik aan een diepe spits, een centrale verdediger na het vertrek van Caufriez én een ervaren middenvelder. Niet dat we het onmogelijke moeten doen, maar als er zich opportuniteiten voordoen mogen we niet twijfelen.”

Waasland-Beveren is met 3 op 15 naar de voorlaatste plaats teruggeslagen en heeft dus dringend punten nodig. Anderlecht, getroffen door een corona-opstoot, zakt alvast zonder Vlap, Zulj en Wellenreuter naar Freethiel af.

”Maar die speelden ook al niet tegen Cercle, dus daar houd ik geen rekening mee. Toen ik hoorde van de besmetting van Okereke bij Club, had ik wel even schrik voor een positieve test bij ons. Maar die was er gelukkig niet. En nu onze aanhang terug op de tribunes mag, reken ik op een heel gedreven ploeg. Wij moeten de reeks van domme tegengoals dringend afbreken, veertien is echt te veel, maar een ploeg om ons mee in te graven hebben we sowieso niet.”