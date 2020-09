Nicky Hayen (W.-Beveren) zag dat publiek tegen Anderlecht achter ploeg stond: “Ons optrekken aan sterk slot” Luc Verweirder

20 september 2020

11u55 0 Waasland-Beveren Hij krijgt er grijze haren van, Nicky Hayen. Waasland-Beveren staat na zes speeldagen alleen voorlaatste, het liep tegen Anderlecht tegen zijn vijfde opeenvolgende verlies aan en had geen moment zicht op puntenwinst. “Maar de supporters stonden bij hun terugkeer wel uiterst positief achter de ploeg en dat blijf ik ook doen”, benadrukte de Truienaar. “Op naar de volgende, naar Beerschot.”

Het typeert Nicky Hayen, dat positivisme. Altijd eerst zoeken naar de pluspunten. De Wase coach deed het ook na het verlies tegen Anderlecht. Maar hij bleef ook niet blind voor de pijnlijk terugkerende fouten.

”Ik had een gedreven ploeg verwacht, maar in de eerste helft gaven we niet thuis. De zwakste 45 minuten van het seizoen, heel zeker. Niet moeilijk, als je met een achterstand begint. De derde minuut was nog niet voorbij en weer lieten we ons op een stilstaande fase eenvoudig uitspelen. Ik zag dat mijn ploeg onder de indruk was van de omstandigheden, maar die beginnersfouten moeten er echt uit. Maar ik ga niemand individueel veroordelen, want de jonge gasten worden ook niet gestuurd door ervaring op het veld.”

“Tijdens de rust heb ik letterlijk gezegd: het mooie aan voetbal is dat jullie nog in de match zitten, doe iets met die situatie. Door hun penaltymisser (Nmecha zette de bal naast, red) en door die goeie kans voor Daan Heymans net voor rust, voelde ik dat het nog kon keren. We kwamen ook scherp uit de kleedkamer. Maar bij de eerste tegenprik verdedigen we aan de verkeerde kant en komt Verschaeren alleen voor doel: over en uit. Toch een pluim dat we ook bij 0-4 de armen niet lieten zakken.”

Zes teams uit linkerkolom

De goals van Sula (goeie invalbeurt) en Heymans vielen te laat, maar geven de Beverse burger moed. Net als het debuut van Bertone.

”Je ziet meteen dat die jongen kan voetballen, dat hij overzicht heeft, maar ook dat hij geen zes is en beter tot zijn recht zal komen een rijtje hoger.”

Reden waarom Hayen blijft aandringen op nog meer versterking voor zijn defensie, die nu al achttien (!) tegengoals slikte, en de positie daarvoor.

“We staan nu op een degradatieplaats, maar je moet ook zien dat we het al opnamen tegen zes ploegen die in de linkerkolom staan. Nu volgen Beerschot en Genk. Ik moet voorzichtig zijn in wat ik nu zeg, maar wij moeten onze punten pakken tegen ploegen als Moeskroen, Eupen, Cercle Brugge. Het meest positieve aan de match tegen Anderlecht was de houding van ons publiek. Ze bleven er tot het einde achter staan, misschien ook daarom dat wij in de slotfase nog sterk kwamen opzetten. Daar moeten we ons aan optrekken.”