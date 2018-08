Na acht maanden zonder club, le nouveau Yannick Ferrera est arrivé: "Zes jaar lang was ik 'coach Ferrera', nu is Yannick terug" Stephan Keygnaert

11 augustus 2018

08u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Waasland-Beveren "Ik had beter geluisterd naar Michel", grijnst Yannick Ferrera (37). Toen hij zeven jaar geleden video-analist was van Michel Preud'homme bij het Saoedische Al Shabab, had Preud'homme hem verteld: 'Leer eens om het voetbal los te laten.' Ferrera sloeg de raad van de wijze, grijze man in de wind. Gevolg: "De volgende zes jaar was ik een lichaam zonder hoofd." Nu is-ie terug. Yannick Ferrera: zijn eerste interview bij Waasland-Beveren.

Hoe noem je zoiets in het Nederlands - om een fles te openen?"

'Flessenopener'.

Yannick Ferrera, francophone, grijnst: "Juist, ja."

Even later is hij terug en opent voor ons het flesje Pepsi dat hij heeft meegebracht.

"Ik luister."

Welk beeld had het bestuur van Waasland-Beveren van jou, toen ze voor het eerst praatten met je?

(lacht) "Ze vroegen mij: 'Is het juist dat jij heel onstabiel bent, zéér ambitieus - té ambitieus, zelfs -,én superduur?'"

