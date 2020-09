Leonardo Bertone na debuut voor

W.-Beveren tegen Anderlecht: “Mijn stempel nog niet kunnen drukken” Luc Verweirder

22 september 2020

17u01 0 Waasland-Beveren Vier nieuwkomers heeft Waasland-Beveren nu al ingehaald sinds het in Amerikaanse handen kwam, waarbij vooral van de Luxemburger Danel Sinani op zeer korte termijn veel wordt verwacht. Vorige zaterdag tegen Anderlecht maakte Leonardo Bertone reeds zijn verschijning op het middenveld. Het debuut van de 26-jarige Zwitser opende perspectieven.

Verrassend was het zeker niet dat Nicky Hayen zijn Zwitserse aanwinst meteen in de basis dropte tegen Anderlecht. Het Beverse middenveld kon een kwaliteitsinjectie immers best gebruiken.

”Ik kwam op woensdag aan en werkte toen meteen twee trainingen af”, vertelt Bertone. “In een gesprek met de coach gaf ik ook meteen aan dat ik me klaar voelde om meteen in de strijd te worden gegooid. De Zwitserse competitie was pas afgelopen en ik had geen conditionele achterstand weg te werken.”

Vier jaar Young Boys Bern

In zijn vaderland speelde Bertone de voorbije maanden bij FC Thun, dat hem terug haalde uit Amerika. Bertone voetbalde daar een jaartje in de MSL bij FC Cincinnati, waarmee hij op de laatste plaats was geëindigd na een veelbelovende start met het allereerste MSL-doelpunt voor Cincinnati van zijn voet tegen de Seattle Sounders.

De carrière van de middenvelder raakte door zijn Amerikaans avontuur ietwat in het slop. Vier seizoenen als vaste waarde bij Young Boys Bern, de topclub die hem opleidde en liet doorbreken, raakten ondergesneeuwd. In het Wankdorfstadion had Bertone behoorlijk wat ervaring in de Champions League opgedaan.

“Maar Young Boys ligt nu al een tijd achter me en ik was dringend aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving toe”, zegt hij. “Waasland-Beveren lijkt op het eerste zicht misschien een merkwaardige keuze. Maar ik denk dat de Belgische competitie zeer waardevol is en dat ik mijn loopbaan hier een nieuwe start kan geven.”

Te veel overdonderd

Bertone is vrijgezel en tekende voor drie seizoenen bij Waasland-Beveren. De Zwitser beseft dat hij op Freethiel niet meteen in een gespreid bedje terecht komt. Tegen Anderlecht kon hij meteen aan den lijve ondervinden hoe groot het verschil tussen de top en de kelder van de rangschikking in België is.

”In de eerste helft lieten we ons te veel overdonderen, maar we zullen niet altijd tegen ploegen als Anderlecht spelen”, zegt hij strijdbaar. “Als je verliest kan je niet tevreden zijn. Toch denk ik dat we ons als ploeg moeten optrekken aan het betere spel op het eind en de twee goals die we toen scoorden.”

Zijn traptechniek kon Bertone, die op het middenveld zowel offensief als defensief uit de voeten kan, slechts één keer demonstreren.

”Ik moet me nu zo snel mogelijk in het team integreren”, besluit hij. “Het spel sturen, versnellen en vertragen wanneer nodig, dat doe ik het liefst. Hopelijk kan ik hier snel mijn stempel drukken, wat tegen Anderlecht helaas nog niet lukte.”