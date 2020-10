Kennismaking met Michael Frey (Waasland-Beveren): “Wat je over mij moet weten? Niets” Sander De Graeve

11 oktober 2020

09u40 0 Waasland-Beveren Met de komst van Michael Frey(26) transformeerde de aanval van Waasland-Beveren. Plots kunnen de Waaslanders wél een bal bijhouden voorin en dat maakt een wereld van verschil. Tegen KRC Genk maakte de Zwitserse spits al een goeie indruk, in de bekerwedstrijd tegen Sparta Petegem scoorde hij zijn eerste goals voor zijn nieuwe club.

“Uiteraard ben ik tevreden met mijn doelpunten. Het belangrijkste is uiteraard onze kwalificatie voor de volgende ronde, maar het doet deugd om mijn eerste doelpunten te kunnen scoren”, aldus de Zwitser achteraf. Hij had iets goed te maken, in de eerste helft miste hij dé kans om de wedstrijd toen al op slot te gooien. “Het was vlak voor rust, een ideaal moment om te scoren. Uiteraard voelde ik me rot dat ik die kans miste, maar je moet in zo’n momenten het vertrouwen houden dat de volgende er wél in gaat.” En zo geschiedde. “Zeker in een nieuwe club is het goed om snel de weg naar doel te vinden. Natuurlijk ben ik als spits gefocust op goals, maar ik werk ook hard. Als we als team samen aan hetzelfde zeel trekken en samenwerken gaan we in het algemeen meer doelpunten maken. De goal van Daan Heymans was ook de belangrijkste, het openingsdoelpunt is altijd meer waard dan de 2-0 of 3-0.”

Meteen geïntegreerd

Het is opmerkelijk hoe snel Frey zich kon integreren in het team van Waasland-Beveren. Hij heeft nu al een goeie verstandhouding met de jongens rond hem. Albanese en Efford vinden hem haast blindelings. “De chemie is er inderdaad, ik voel me hier heel goed. Er is hier een goeie groep die echt hard werkt. We hebben een goeie présence in de zestien en dat maakt het makkelijker om te scoren.” Ook zijn eerste indrukken van de Belgische competitie zijn positief. “Het niveau is hier hoog. Het is een competitie die techniek en fysiek combineert.” Verder laat Frey niet in zijn kaarten kijken. “Wat jullie nog moeten weten over mij? Niets eigenlijk. Misschien dat ik vroeger lang haar had?” Op het veld laat de ex-speler van Lille, Fenerbahçe en Nürnberg alvast wél van zich spreken.