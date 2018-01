Jonas Ivens en Joachim Van Damme over de comeback van die laatste: "Hij is mijn project" Michaël Vergauwen in Pinatar

13u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 MVS Jonas Ivens en Joachim Van Damme. Waasland-Beveren Opnieuw profvoetballer worden. Na een schorsing van twee jaar. Kan het? En hoé begin je daar in godsnaam aan? Een vraag die Joachim Van Damme zich vorige zomer stelde. Hij zocht en vond een hulplijn in Jonas Ivens, physical coach van Waasland-Beveren. Schrik niet als Van Damme -twee jaar aan de kant na een dopingschorsing- dit seizoen nog van zich laat horen. "Zonder Jonas was het me niet gelukt."

We spreken Jo & Jo in de bar van het Lodomar Hotel in San Pedro Del Pinatar, waar Waasland-Beveren vanmorgen haar winterstage beëindigde. Het wordt een geanimeerd gesprek, véél langer dan wat u hier terugvindt. Wat u écht moet weten, leest u hieronder.

Jonas: "Alles begon op de weegschaal. De eerste dag al. Dat was de afspraak."

Joachim: "Ik woog 102. Tien kilo meer dan nu. Ik heb nog nooit zo scherp gestaan nu. En we willen naar 90. Dat moet ik kunnen halen."

Jonas: "Na die weging moest hij een eerste looptest doen, begin augustus. En die was niet goed. Ik was er enorm van geschrokken. En jij ook hé?"

Joachim: "Ik had twee jaar niks gedaan. Dan word je wel even wakker geschud dat je nog heel ver weg bent van profvoetballer zijn. Op die looptest haalde ik met moeite 14 per uur. Nu zit ik aan 18. Ik was ver weg van voetbal. Leuk was dat vele lopen niet, het deed veel pijn. Ik voelde hoe hard ik het had laten lopen. Daar heb ik nu natuurlijk spijt van. Ik had het nooit mogen loslaten, ik heb te laat de klik gemaakt."

Photo News

Sloopwerk

Jonas: "Hij had ook even een terugval. Begrijpelijk. Al die tijd op z'n eentje, ver weg van alles. En dan die weegschaal: confronterend. Hij kon niks meer hé."

Joachim: "Dat mag je vrij letterlijk nemen. Ik moest opnieuw leren voetballen. Ik kon geen drie keer meer jongleren. Die ballen waren precies stenen. Jonas heeft me enorm goed gesteund. Hij heeft me nooit afgemaakt, ook al had hij dat wel gekund. Hij zat achter m'n veren. Niet met de botte bijl, maar door de juiste snaren te raken. Ik heb altijd naar hem geluisterd. 't Was nodig ook."

Jonas: "Ik hád hem soms ook kunnen afmaken. Ik stak er heel veel tijd in. Als je dan ziet dat hij het soms eens zag hangen... Maar ik ben ervan overtuigd dat negativiteit contraproductief is. Dus stimuleerde ik hem. Ik varieerde zoveel mogelijk, het was nooit saai. Soms deed ik zelf ook mee, als ik hem daarmee kon helpen. Want die trainingen: dat was het betere sloopwerk. Hij is meermaals doodgegaan, absoluut. Gelukkig heeft hij een goed gestel en scheurde hij nooit een kruisband of zo. Zijn lichaam is altijd intact gebleven."

Photo News

Alles gezien

Joachim: "Ik wou Jonas ook niet ontgoochelen. Zonder hem was het me niet gelukt. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik ben er bijna en het gaat redelijk. Ik voel dat ik nog veel moet groeien, maar het zit er zeker nog in. De belangrijkste les? Dat ik me beter moet verzorgen. Jonas laat me daar ook niet in los. Goed, want ik ben nog altijd een speels kind soms."

Jonas: "Ik zie Joachim een beetje als mijn project. Ik hou hem altijd en overal in de gaten."

Joachim: "Hij heeft álles gezien. Da's echt niet normaal."

Jonas: "Je hebt het nodig dat ik er kort opzit."

Joachim: "Klopt. Jonas heeft me nooit laten vallen. Je moet het toch maar doen hé. Dat besef ik. Ik heb heel veel respect voor hem."

Photo News