Johan Van Rumst debuteert bij Waasland-Beveren als T1: "Leuke ervaring, alleen is de uitslag minder"

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Johan Van Rumst. Waasland-Beveren Niet het debuut dat hij gedroomd had, vermoeden we. Johan Van Rumst zag met lede ogen aan hoe Oostende de 0-1 in geschenkverpakking kreeg en hoe via een snelle tegenaanval zijn team nog een tweede tegentreffer incasseerde.

De moeilijkste keuze voor Van Rumst voor de wedstrijd was die tussen Buatu, Schryvers en Caufriez. Caufriez centraal laten staan en Schryvers op rechtsback een kans geven? Of opteren om Buatu centraal te plaatsen Caufriez naar rechtsback te schuiven. Van Rumst koos voor dat laatste.

“We hebben lang getwijfeld, dat was de knoop die we moesten doorhakken. Tot vandaag dachten we over na. We hadden verwacht dat Oostende met twee spitsen zou spelen. Het was wat wikken en wegen. Achteraf is het makkelijk praten”, vertelde hij ons.

Angban

“Ik wil me niet wegsteken achter de afwezigheid van Angban, noch die van Jans. Iedereen kent natuurlijk hun kwaliteiten, maar de jongens die het moesten doen tegen Oostende, hebben hun job gedaan vond ik. Alleen jammer dat we zo slap startten. Dat is niet nieuw, het overkwam ons al meerdere keren. Een spijtig gegeven. Dat tegendoelpunt was uiteraard absoluut te vermijden. Vlak voor de wedstrijd zeiden we het nog tegen elkaar: terugspeelballen langs de zijkant naar de doelman geven. Het duurde even voor we terug in de match kwamen, maar uiteindelijk hadden we wel een goede reactie in huis. Ik vond het een leuke ervaring als hoofdcoach, alleen is de uitslag wat minder. Ik had hier veel liever als winnende coach gezeten.”

Tien voor Thelin

Met zijn strafschopdoelpunt bracht Isaac Kiese-Thelin even wat spanning in de wedstrijd, maar puntenwinst zat er niet in voor de thuisploeg. Dankzij die treffer is de Zweed wel weer alleen topschutter. Hij is de eerste speler die dit seizoen de kaap van de tien doelpunten rondt.

