Jarige Nordin Jackers kreeg gedroomde transfer naar Waasland-Beveren cadeau "Ik heb een enorm goed gevoel bij deze club, hier

kan ik me hopelijk verder ontwikkelen als keeper” Luc Verweirder

05 september 2020

11u26 0 Waasland-Beveren Gelukkige verjaardag ! Vandaag blaast Nordin Jackers 23 kaarsjes uit. Begin vorige week kreeg hij het gedroomde verjaardagsgeschenk, toen Waasland-Beveren en Racing Genk een akkoord bereikten over de definitieve overgang van de doelman die vorig seizoen reeds als huurling op Freethiel aan de slag was. Jackers tekende voor drie seizoenen met optie op een vierde contractjaar bij de Waaslanders. “Ik ben hier amper een week, maar zie al veel vooruitgang tegenover vorig jaar.”

Gisteren maakte Jackers zijn wederoptreden onder de lat bij Waasland-Beveren. In de oefenpot tegen Lierse Kempenzonen mocht de Limburger van coach Nicky Hayen meteen starten. Met het rugnummer 1, dat ook vorig seizoen het zijne was.

“Leuk dat ik al meteen weer 45 minuten kreeg”, lacht Jackers. “De 4-0 zege zorgde ook voor een bijzonder goed gevoel. Hopelijk geeft dit de hele ploeg een boost.”

Jackers beseft maar al te goed dat hij met Waasland-Beveren straks weer voor een lange strijd om het behoud staat. Wat dat betreft deed hij vorig seizoen al wat ervaring op.

“De balans van mijn eerste jaar hier in Beveren was wat mij betreft behoorlijk, maar ik legde zeker geen perfect rapport voor”, is hij zelfkritisch. “Puur op de cijfers bekeken was dat ook niet mogelijk, als je op de laatste plaats eindigt. Maar ik was naar hier gekomen om zo veel mogelijk minuten te maken, en mocht al bij al niet ontevreden zijn.”

Onder Arnauld Mercier en Dirk Geeraerd speelde Jackers tien wedstrijden. Slechts tien wedstrijden, omdat een vervelende knieblessure hem lang aan de kant hield. In de slotfase van de competitie leek Jackers wel de strijd om de titularisplaats te hebben gewonnen van Lucas Pirard en Brent Gabriel, die hij nu allebei als concurrenten terugvindt.

“Natuurlijk ben ik teruggekomen om hier verder aan mijn ontwikkeling te werken”, bedenkt hij. “Daarvoor ben ik volgens mij in een ideale omgeving terechtgekomen. Ik heb een enorm goed gevoel bij deze club. En in de week sinds ik hier terug ben, heb ik al veel vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen kunnen vaststellen. Op alle vlakken. Ondanks de drie jongste verlieswedstrijden hangt er een erg positieve sfeer in de kleedkamer. De groep is ook verjongd tegenover vorig jaar, er zit een grote progressiemarge in voor veel spelers. Ook voor mij, hoop ik.”

Een beetje thuiskomen

De 34-voudige jeugdinternational moest in het tussenseizoen wel lang geduld oefenen vooraleer duidelijk werd waar zijn directe toekomst ligt.

“Genk maakte van meetaf duidelijk dat ze voor Vukovic en Vandevoordt kozen, en dat Coucke en ik naar een andere oplossing moesten zoeken. Gaëtan was sneller onderdak dan ikzelf, maar ik heb me niet laten opjagen. Er zijn met verscheidene clubs onderhandelingen gevoerd, met Cercle Brugge en KV Oostende bij voorbeeld. Waarom de clubs er niet uit geraakten, was me niet altijd duidelijk, maar ik bleef rustig. Ook enkele buitenlandse pistes lagen open. Nederland zag ik nog wel zitten, voor een verder buitenland voel ik me op dit moment nog niet klaar.”

Maar het is dus een definitieve overgang naar Waasland-Beveren geworden, en daar is Jackers meer dan tevreden mee.

“Dit voelt voor mij toch wel een beetje als thuiskomen, ik werd hier vorig seizoen ook al bijzonder hartelijk ontvangen. Op die moeilijke vorige campagne kijk ik vooral terug als een aaneenschakeling van leermomenten. Die wedstrijd in Zulte Waregem waar ik 5-0 om de oren gesmeerd kreeg, dat was een bijzonder harde les. Dan moet je er in slagen daags nadien de knop om te draaien en weer scherp naar de volgende wedstrijd te trainen. Maar ik kijk nu vooral vooruit. Blij dat ik me weer kan bewijzen.”