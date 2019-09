Jackers: “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging” MVS

03 september 2019

“Ik ben heel blij dat het uiteindelijk toch nog is rond geraakt”, zegt Nordin Jackers over zijn transfer naar Waasland-Beveren. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en hoop dat ik hier alles ga spelen. Dat is alleszins mijn ambitie. Vanaf morgen (vandaag, red.) train ik mee. Ik ga keihard werken, heb zin om erin te vliegen.” Jackers zal met het regnummer 13 aantreden. Hij speelde in de voorbereiding twee matchen mee en won toen met 3-1 tegen... RC Genk in de oefenmatch tegen Al Raeed, dat toen een doelman nodig had.