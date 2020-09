Hayen vraagt onmiddellijk inzetbare versterking: “Als die jongens eerst in quarantaine moeten...” Waasland-Beveren trekt op de vooravond van de overname naar Club Brugge met nog heel wat transferzorgen Sander De Graeve

12 september 2020

10u20 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren neemt het zaterdagavond op tegen Club Brugge op Jan Breydel. Na de overwinning in de openingswedstrijd op bezoek bij KV Kortrijk konden de troepen van Nicky Hayen geen wedstrijd meer winnen. De coach vraagt al weken om versterking, met de nakende overname door de Amerikaanse investeringsgroep lijkt die er te gaan komen. Alleen is het nog maar de vraag wanneer de nieuwe troepen inzetbaar zullen zijn.

“De kern is op dit moment heel klein", aldus Hayen. “We verwachten spelers bij en hebben nu nog drie weken om een competitieve ploeg te bouwen. Er liggen heel wat namen op tafel." Vooraleer die jongens komen, is het wachten op de laatste punten en komma’s wat de overname betreft. De Amerikaanse investeerders zijn zo goed rond met Waasland-Beveren. De komst van de nieuwe technisch directeur -de Spanjaard Miguel Torrecilla- was een eerste stap. “Hij weet ook dat er ervaring bij moet komen. Voor mij hoeven dat niet per se Belgen te zijn, maar ik wil spelers die meteen inzetbaar zijn.” Ook de coronacrisis speelt daarbij een rol. “Als die nieuwe spelers uit een rode zone komen, moeten die eerst twee weken in quarantaine. Dan kijk je al meteen naar de volgende interlandperiode eer je die kan inpassen.” Dan is het loodzware vierluik (Club Brugge, Anderlecht, Beerschot en KRC Genk) al achter de rug.

Sula opnieuw in selectie

In de wedstrijdselectie viel één naam extra op. Din Sula, die lange tijd out was, is er verrassend opnieuw bij. De aanvaller werkte echter nog maar één groepstraining af. Een basisplaats lijkt er dus niet in te zitten. Voor het vervangen van de geschorste Caufriez -die ook op weg is naar STVV- kijkt Hayen vooral naar jongens als Schoonbaert en Wuytens. Op Club Brugge wordt het publiek verder voor het eerst dit seizoen een factor. “Publiek tilt je altijd naar een hoger niveau. Voor de spelers kan dat wel een boost geven. Zelfs al gaat het om een uitwedstrijd. Van gefluit kan je ook gemotiveerd geraken. We hebben op Jan Breydel alleszins niets te verliezen.”