Hayen (STVV) nieuwe trainer Waasland-Beveren MVS

04 juni 2020

Een mondeling akkoord werd gisteren bereikt, vandaag of morgen volgt de officiële bekrachtiging. Nicky Hayen (39) zal komend seizoen de nieuwe T1 van Waasland-Beveren zijn.

De Limburger, vorig seizoen na het ontslag van Marc Brys even hoofdtrainer ad interim van Sint-Truiden, zal op de Freethiel Arnauld Mercier opvolgen, zowel in het scenario van 1B-voetbal als in 1A. Hij zal de dertiende hoofdcoach van de Waaslanders zijn sinds ze in 2012 promoveerden naar het hoogste niveau.