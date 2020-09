Hayen krijgt tijd: “Het is niet van moeten tegen Beerschot” Sander De Graeve

26 september 2020

12u09 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren staat met een verplaatsing naar seizoensrevelatie Beerschot opnieuw voor een loodzware opdracht. De kern is -een dikke week voor het einde van de transferperiode- nog niet compleet en coach Nicky Hayen moet nog heel wat nieuwkomers inpassen. Zijn voordeel? Hij krijgt daar de nodige tijd voor van de sportieve leiding binnen de club.

“Neen, van moeten is het niet tegen Beerschot", aldus Hayen. “Ik heb een goed gesprek gehad met Miguel (Torrecilla, de nieuwe technisch directeur van Waasland-Beveren, red.). Hij legt weinig druk. We willen natuurlijk resultaten neerzetten, dat is de beste manier om die jongens te integreren. Maar het is niet makkelijk om vier vijf jongens meteen in te passen. We krijgen daar de nodige tijd voor. Uiteraard willen we aanknopen met de overwinning, dat zou voor een boost zorgen.”

Opnieuw met vijf achterin?

Tegen Anderlecht stapte Hayen even af van zijn vijfmansdefensie, maar keek Waasland-Beveren al vrij snel tegen een 0-4 achterstand aan. “We hebben de analyse gemaakt, niet alleen van die match, maar van de voorbije zes weken. We dachten op bepaalde ideeën verder te staan. We moeten zien wat best is voor de ploeg. Opnieuw omschakelen naar vijf achterin is een optie, maar het middenveld versterken is dat ook.” Hayen is alvast op de hoede voor Beerschot. “Beerschot is dé revelatie van het seizoen. Het grootste deel speelt al twee, drie jaar samen en dat is een voordeel, maar als je als promovendus die resultaten kan neerzetten, chapeau. Ze brengen heel nuchter voetbal.”

Nuchter en vooral scherp in de omschakeling. Iets wat Waasland-Beveren ook wil doen. “We proberen positief te spelen, maar moeten ook realistisch zijn. We schoten in de voorbereiding tekort wanneer we het spel zelf moesten maken. Daarin hebben we nu al stappen gezet, maar we staan nog niet waar we willen staan. We gaan beide de bal aan elkaar geven zeker? Zij willen hem niet en wij willen hem niet.”