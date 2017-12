Gesprek met Genk komt er, maar Clement zit morgen sowieso nog op de bank tegen Lokeren

14u45 44 Photonews Waasland-Beveren Philippe Clement en RC Genk gaan met elkaar praten. Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel. RC Genk én Clement brachten Waasland-Beveren vandaag op de hoogte van een nakend gesprek. Bij Beveren, dat morgen de altijd beladen derby tegen Lokeren speelt, vragen ze zich af of dit per se nú moest.

Of dit alles ook betekent dat Clement Waasland-Beveren effectief zal ruilen voor de Limburgers, valt nog af te wachten. Eerder dit seizoen had Clement immers -nadat hij ook toen Waasland-Beveren eerst op de hoogte bracht- al een verkennend gesprek met AA Gent. Nadien besloot de trainer niet dieper in te gaan op die aanbieding. “Maar fijn is dit absoluut niet”, zuchten ze bij Waasland-Beveren. “We spelen nota bene morgen tegen Lokeren. Qua timing kon dit niet slechter zijn. Maar het enige wat wij nu kunnen doen is afwachten.”

Morgen op de bank

Clement tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij Waasland-Beveren, maar in dat contract werd ook -op vraag van W-B- een clausule opgenomen waardoor hij voor een bepaald bedrag de club vroeger kan verlaten. Of dat nu het geval zal zijn, is nog niet duidelijk. Clement drukte de Wase club vandaag wel meteen op het hart dat hij los van het gesprek morgen sowieso nog op de bank zal zitten. "Ik ga me, uiteraard, zoals altijd weer volledig geven. Laat dat duidelijk zijn", vertelde hij ons nog.

