Geen voetbal, exact wat Waasland-Beveren wou: “We juichen deze beslissing toe” Michaël Vergauwen

13 maart 2020

08u43 0 Waasland-Beveren Het veiligste. Het eerlijkste. Waasland-Beveren kan de beslissing om de integrale laatste speeldag uit te stellen alleen maar toejuichen. Ongetwijfeld zijn zij niet de enige eersteklasser die er zo over denkt. “Een match achter gesloten deuren zou alleen maar nadelen gehad hebben.”

“Dat alle matchen uitgesteld worden, is gewoon het eerlijkste. En ook het veiligste”, vertelt de Wase teammanager Martijn De Jonge ons. Waasland-Beveren moest normaal zondag thuis aantreden tegen AA Gent. Bovendien moest het die wedstrijd ook winnen om een degradatie nog te kunnen ontlopen. “Maar ik denk dat niet alleen wij, maar ook veel andere clubs deze maatregel toejuichen. Want achter gesloten deuren, betekent geen steun in wat voor verschillende teams nog een superbelangrijke partij zou worden. In ons geval zouden dat zo’n 7.000 fans zijn die we moesten missen: dat was een drama geweest. Zoals heel het seizoen al. Bovendien zouden we dan ook maar 14 thuiswedstrijden gehad hebben. Wéér een nadeel. Zonder onze twaalfde man zouden we onder ongelofelijk zware druk komen te staan. Als je dan achterkomt tegen AA Gent en de kopjes gaan naar beneden... We hebben dus verschillende redenen om deze beslissing toe te juichen. Het sportieve belang in de eerste plaats, maar ook het financiële. Hoe het nu verder moet? Da’s een goeie vraag... Het is voor iedereen schrikken dat de maatregelen zo ver gaan, maar uiteindelijk is voetbal in heel dit verhaal maar een heel kleine bijzaak.”

Dat kon Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck alleen maar beamen. “Ik sta veel meer stil bij al de rest, bij heel het sociaal leven dat nu stilvalt, bij de gevolgen voor de economie, dan deze ene match”, reageerde hij kort.

Eerder op de dag had de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) beslist om de wedstrijd uit te stellen naar een nader te bepalen datum. Van de Vijver vreesde namelijk dat de gemoederen te hoog zouden kunnen oplopen als supporters hun ploeg niet kunnen aanmoedigen.

Uit de hand lopen

“We hebben deze beslissing genomen in overleg met de politie en de club”, reageerde Van de Vijver tegenover onze krant. “Het is een cruciale match voor Waasland-Beveren in de strijd tegen degradatie. De gemoederen zijn al hoog aan het oplopen. Als supporters niet de kans krijgen om hun ploeg aan te moedigen, zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. Bovendien is er de kans dat groepen supporters alsnog gaan afspreken om op bepaalde plaatsen samen te komen. We willen daarom geen enkel risico nemen. De voetbalbond zal misschien niet opgetogen zijn met deze beslissing maar we staan hierin niet alleen.”