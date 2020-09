Dries Wuytens (29) ouderdomsdeken bij W.-Beveren: “Contract van drie jaar getuigt van heel veel vertrouwen” Luc Verweirder

17 september 2020

09u31 0 Waasland-Beveren Met de nieuwkomers Leonardo Bertone (26), Serge Leuko (27), Danel Sinani (23) en Melvin Sitti (21) krijgt Nicky Hayen er straks een pak kwaliteit en ook wat buitenlandse ervaring bij in zijn kern. Maar de ouderdomsdeken bij Waasland-Beveren blijft een Belg. “Het voelt raar om als 29-jarige de oudste van de groep te zijn”, lacht Dries Wuytens. Na zeven jaar Nederland en één jaar Israël is het ook voor de Limburger nog even aanpassen aan de Jupiler Pro League.

Voorlopig moest Wuytens zich overigens tevreden stellen met slechts twee basisplaatsen. Maar hij werd dan ook in eerste instantie aangetrokken als alternatief voor kapitein Maximiliano Caufriez, die pas eind vorige week richting Sint-Truiden vertrok.

“Toen ik bij Waasland-Beveren tekende stond nog niet vast of de club in 1A dan wel in 1B zou uitkomen”, schetst Wuytens de situatie van zijn overgang. “Voor mij maakte dat op zich niets uit, ik had mijn makelaar aangegeven dat ik absoluut naar België of Nederland wilde terugkeren en dan nog het liefst naar België. Waasland-Beveren speelde kort op de bal en bood me drie jaar contract, een termijn die in deze moeilijke Covid-tijden toch wel getuigde van heel veel vertrouwen.”

Terug voor de kinderen

Dat Wuytens absoluut naar België wilde terugkeren, betekende overigens niet hij uitgekeken was op Sektza Ness Ziona, de Israëlische club waar hij één seizoen speelde.

“Mijn kinderen worden schoolplichtig, vandaar de terugkeer”, legt hij uit. “Onze dochters Felice en Cilou zijn vijf en drie, en er is een derde kindje op komst. Een jongen, hoera! Zeker na het wereldwijd uitbreken van het coronavirus wilden we de bevalling in België kunnen plannen. Pas op, dat jaartje Israël had ik voor geen geld willen missen. Ik wou één keer in mijn carrière naar het echte buitenland trekken. Sportief viel het mee, alle clubs onder de top-vier zijn elkaar waard in Israël. Ook het leven was best aangenaam, we woonden er in een appartement dicht bij het strand.”

Maar nu is Dries Wuytens dus terug in België, waar de verdediger uit Eksel zijn voetbalnaam en reputatie eigenlijk nog moet maken. Zeven seizoenen in Nederland deden de voormalige Beerschot-verdediger uit beeld verdwijnen bij de doorsnee Belgische voetbalfan.

“Vier jaar speelde ik bij Willem II, met één promotie als hoogtepunt. Daarna volgde een jaar bij Heracles en uiteindelijk nog twee seizoenen bij Sparta, ook weer met een promotie. Wat ik in die maand hier al leerde, is dat het Belgische voetbal veel harder is dan het Nederlandse. Dat was even aanpassen. De mensen kennen mijn broer Stijn beter, omdat die toch bij AZ speelde en in de Champions League aantrad. Ik wil graag toegeven dat Stijn de betere voetballer van ons tweeën is, maar hij zit nu bij Lommel in 1B en ik dus uiteindelijk in 1A, haha. En ik ben nog twee jaar jonger. We hebben heel veel contact, toch wel drie à vier keer per week.”

Matías Suárez

Bij Waasland-Beveren wordt op Wuytens gerekend om de jeugdige ploeg met zijn ervaring op het goede spoor te krijgen.

“We moeten leren minder naïef te zijn”, bedenkt de Limburger. “Want er zit muziek in deze ploeg, getuige het feit dat we al in elke wedstrijd konden scoren. Maar die makkelijke tegengoals, dat moet er uit. Dat je er vier incasseert op Club Brugge is geen schande, maar toch moeten we achterin sterker worden.”

Met Anderlecht als komende tegenstander op Freethiel, waar voor het eerst weer publiek op de tribunes mag, staat Waasland-Beveren niet voor de makkelijkste opdracht.

“Aan Anderlecht houd ik een goeie herinnering over, want ik debuteerde ooit met Beerschot in een wedstrijd tegen de Brusselaars. Als invaller moest ik Matías Suárez neutraliseren. Dat verliep goed, ik verdween niet meer uit de ploeg tot ik geblesseerd raakte. Bij het Beerschot-publiek lag ik goed, dus ook de trip naar het Kiel volgende week wordt speciaal. Maar het gaat niet om mij, hé, het gaat om Waasland-Beveren. We zullen in elke match moeten knokken om af en toe punten te sprokkelen. Als de aangekondigde versterkingen er straks allemaal zijn, zie ik het wel goed komen.”