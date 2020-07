Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, is opgelucht: “Vele rechtszaken hebben een tol geëist” Redactie

31 juli 2020

16u36 0 Waasland-Beveren Grote opluchting bij Waasland-Beveren. Het is jammer dat er vele rechtszaken aan voorafgingen, dat heeft bij mij als mens een tol geëist”, reageert voorzitter Dirk Huyck. Grote opluchting bij Waasland-Beveren. Na een stevige strijd speelt de Wase club volgend seizoen gewoon in 1A . “Opluchting overheerst.

“Opluchting is het gevoel dat overheerst”, zegt Dirk Huyck. “Ik ben blij dat de collega-clubs ook hebben ingezien dat het oneerlijk zou zijn, mochten wij als enige ploeg worden gestraft tijdens een crisisperiode. Het is jammer dat er vele rechtszaken aan voorafgingen, dat heeft bij mij als mens een tol geëist. Ik ben blij dat we dat nu achter ons kunnen laten en kunnen focussen op waar het echt om draait in een voetbalclub. We gaan nu gemotiveerder dan ooit vol aan de slag om te laten zien dat we ook thuishoren op het hoogste niveau. Ik wil ook graag nog alle supporters bedanken die op ieder moment achter de club zijn blijven staan. En een speciaal woordje van dank ook aan de advocaten die fantastisch werk hebben geleverd.”

Lees ook:

Ze zijn eruit: Pro League kiest voor competitie met 18 clubs en mini-play-offs, gedurende twee jaar

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken euforisch: “We verdienen onze plek in 1A”