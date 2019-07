Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren: “Blij om bevestiging vrijspraak” MVS

10 juli 2019

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 2

“Dat de uitspraak van de commissie bevestigd wordt, doet het meeste deugd”, reageert Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck. “Dat we als club en als voorzitter en als mensen vrijgesproken zijn van poging tot matchfixing is het allerbelangrijkste. De wonde is aan het genezen, nu is het aan ons om ons snel op te richten. Deze club en haar bestuur heeft altijd correct gehandeld. Ik wil nu graag alle sponsors en supporters oproepen om opnieuw de schouders onder deze club te zetten en hun trouw te tonen.”

Waasland-Beveren kon door de rechtszaak nog geen enkele transfer doen. Dat gaat nu snel veranderen. “We zijn tevreden dat we eindelijk als club verder kunnen werken”, zegt Huyck.

Over de uitspraak die het BAS deed over andere clubs, laat Huyck zich niet uit. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dus nu ook niet. Ik spreek alleen over mijn eigen club.”