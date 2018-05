De druppel: Vermant moet opkrassen bij Waasland-Beveren na 8-0-pandoering DMM

09 mei 2018

09u13 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren stopt met onmiddellijke ingang de samenwerking met Sven Vermant. De club grijpt in na de aanhoudende slechte resultaten, met de wanprestatie op het veld van Zulte Waregem als absolute dieptepunt.

De raad van bestuur van Waasland-Beveren heeft beslist om niet meer verder te gaan met trainer Sven Vermant. "Na de collectieve wanprestatie van gisteravond in het Regenboogstadion moest er wel worden ingegrepen", klinkt het. "Als een ploeg verliest, is het niet alleen de trainer, maar ook de overige stafleden, spelers én bestuur die verantwoordelijk zijn. Ieder van hen zal voor zichzelf moeten evalueren wat er misgaat, conclusies trekken en bijsturen."

Volgens onze club-watcher werd de beslissing om Vermant te ontslaan gisteravond al genomen. De ex-speler van Club Brugge kreeg daarop vanmorgen om 8u een telefoon waarin hij het nieuws van de clubleiding heeft vernomen. Dirk Geeraerd wordt interimcoach tot het eind van het seizoen.

"Het bestuur wenst te benadrukken dat het beseft dat de club toe is aan een grondige interne evaluatie. Die evaluatie zal dan ook in de komende dagen en weken verder plaatsvinden. De club zal de tijd nemen om de juiste beslissingen te nemen in de richting van de toekomst."

In Play-off II is Waasland-Beveren twee wedstrijden van het einde van de competitie verwijderd. "We verwachten een sterk signaal vanuit de ploeg. Er is heel veel geloof in deze groep, het is aan hen om dat geloof te bevestigen in de overige twee partijen. De wedstrijden zullen met een vergrootglas worden bekeken, iedereen moet zich bewijzen. We willen spelers zien die hun truitje nat maken, spelers die tonen dat ze het waard zijn om in geel en blauw aan te treden. Dit is niet de mentaliteit die we als club willen uitstralen."