De druppel: Vermant moet opkrassen bij Waasland-Beveren na 8-0-pandoering, trainerswals gaat onverstoorbaar door DMM

09 mei 2018

09u13 43 Waasland-Beveren Waasland-Beveren stopt met onmiddellijke ingang de samenwerking met Sven Vermant. De club grijpt in na de aanhoudende slechte resultaten, met de wanprestatie op het veld van Zulte Waregem als absolute dieptepunt.

De raad van bestuur van Waasland-Beveren heeft na een spoedvergadering gisteravond laat beslist om niet meer verder te gaan met trainer Sven Vermant. "Na de collectieve wanprestatie van gisteravond in het Regenboogstadion moest er wel worden ingegrepen", klinkt het. "Als een ploeg verliest, is het niet alleen de trainer, maar ook de overige stafleden, spelers én bestuur die verantwoordelijk zijn. Ieder van hen zal voor zichzelf moeten evalueren wat er misgaat, conclusies trekken en bijsturen."

Volgens onze club-watcher werd de beslissing om Vermant te ontslaan gisteravond dus al genomen. De ex-speler van Club Brugge kreeg daarop vanmorgen om 8u een telefoon waarin hij het nieuws van de clubleiding heeft vernomen. Dirk Geeraerd wordt interimcoach tot het eind van het seizoen.

"Het bestuur wenst te benadrukken dat het beseft dat de club toe is aan een grondige interne evaluatie. Die evaluatie zal dan ook in de komende dagen en weken verder plaatsvinden. De club zal de tijd nemen om de juiste beslissingen te nemen in de richting van de toekomst."

In Play-off II is Waasland-Beveren twee wedstrijden van het einde van de competitie verwijderd. "We verwachten een sterk signaal vanuit de ploeg. Er is heel veel geloof in deze groep, het is aan hen om dat geloof te bevestigen in de overige twee partijen. De wedstrijden zullen met een vergrootglas worden bekeken, iedereen moet zich bewijzen. We willen spelers zien die hun truitje nat maken, spelers die tonen dat ze het waard zijn om in geel en blauw aan te treden. Dit is niet de mentaliteit die we als club willen uitstralen."

Zoals verwacht. De 8-0 van gisteren was de druppel. #vermant @WaaslandBeveren https://t.co/QIlFy3XvYG (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Trainerswals gaat onverstoorbaar verder

Met Vermant moet intussen al de twaalfde coach in minder dan 9 maanden tijd opkrassen bij zijn club. Elf ploegen uit de Jupiler Pro League zagen de samenwerking met hun trainer vroegtijdig stoppen. Bartolomé Marquez was begin augustus vorig jaar de eerste man op het trainerskerkhof. Kort nadien werd de Spanjaard opgevolgd door Runar Kristinsson.

In enkele turbulente weken gingen ook de coaches van Gent (Vanhaezebrouck), KV Oostende (Vanderhaeghe), Anderlecht (Weiler) en KV Mechelen (Ferrera) voor de bijl. In latere fases van de competitie werden ook Jordi Condom (Eupen), Ioannis Anastasiou (Kortrijk), Albert Stuivenberg (Genk) en Mircea Rednic (Moeskroen) aan de deur gezet. Met Sven Vermant komt daar nu dus nog een nieuwe naam bij.

Slechts vijf ploegen behielden het vertrouwen in hun oefenmeester. Ivan Leko (Club Brugge), Francky Dury (Zulte Waregem), Felice Mazzu (Charleroi), Ricardo Sá Pinto (Standard) en Laszlo Bölöni (Antwerp) lijken dan ook de enigen te zijn die het seizoen bij hun club te zullen volmaken.

16 clubs in Belgian D1: 12 coaches sacked. #stability



❌ STVV: Márquez

❌ Lokeren: Kristinsson

❌ Gent: Vanhaezebrouck

❌ KVO: Vanderhaeghe

❌ RSCA: Weiler

❌ KVM: Ferrera/Jankovic

❌ Eupen: Condom

❌ Kortrijk: Anastasiou

❌ Genk: Stuivenberg

❌ Moeskroen: Rednic

❌ WB: Vermant pic.twitter.com/ZBBahTlaIr Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link