Davy Roef na verhoor gewoon weer tussen de palen: "Alles zo snel mogelijk achter me laten"

18 oktober 2018

06u58

Waasland-Beveren De voorzitter en de CFO opgepakt, de eerste doelman verhoord. 't Was het weekje wel voor Waasland-Beveren. En morgen volgt een bezoek aan Club Brugge. Gemakkelijk is anders, maar bij W-B gaan ze door. En Davy Roef? Die staat gewoon tussen de palen. "Waarom niet?"

Voorzitter Dirk Huyck: in verdenking gesteld. CFO Olivier Swolfs: in verdenking gesteld. Beide boegbeelden van de club mogen op geen enkele manier contact hebben met mensen van Waasland-Beveren. Prettig is anders, maar op de Freethiel proberen ze, zo goed en zo kwaad het kan, hun plan te trekken. Dat lijkt aardig te lukken, want gisteren werd het contract van Aleksandar Vukotic opengebroken. De Servische centrale verdediger, een van de sterkhouders en misschien wel dé revelatie dit seizoen op de Freethiel, ligt nu vast tot juni 2023.

Naast Huyck en Swolfs verscheen plots ook Davy Roef even in het oog van de storm begin deze week. Al snel werd echter duidelijk dat de doelman niks te maken heeft met de zaak. Roef werd niet in verdenking gesteld en vrij gelaten zonder voorwaarden nadat hij de onderzoeksrechter een halfuurtje uitleg gaf. Uiteraard kan (en mag) Roef zelf weinig of niks zeggen over heel de zaak, in de eerste plaats in het belang van het onderzoek. Het enige wat de doelman kwijt wil, is dat hij blij is morgen weer op het veld te staan.

“Maar dat is altijd zo. Ik ga niet ontkennen dat er veel gebeurd is afgelopen week, maar ik zal morgen niet blijer zijn dan anders”, vertelt hij. “Verder probeer ik alles zo snel mogelijk achter me te laten.”

Geen probleem voor Ferrera

Ook voor trainer Yannick Ferrera is de kous daarmee af. “Ik heb geen seconde getwijfeld om Davy in doel te zetten”, vertelt hij ons. “Ik zag meteen dat Davy nog steeds dezelfde Davy is, dus waarom zou ik hem niet opstellen?