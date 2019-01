Danny De Maesschalck, sportief manager van Waasland-Beveren, over hectische wintermercato: “Slepen affaire met ons mee” MVS

08 januari 2019

05u45 0 Waasland-Beveren Geen Cyriel Dessers bij Waasland-Beveren. De club was zo goed als rond met de Utrecht-spits, tot die zich in een oefenwedstrijd blesseerde. We polsten bij Danny De Maesschalck hoe hard dat aankwam. De sportief verantwoordelijke van de Waaslanders vertelt ons in het Spaanse San Pedro Del Pinatar over de hectische wintermercato.

“Dat verhaal was zonde, absoluut”, vertelt hij. “Bovendien ziet het er ook naar uit dat we ook naast een alternatief grijpen. Awoniyi (de Liverpool-huurling die dit seizoen bij AA Gent speelt maar daar mag vertrekken) stond ook hoog op ons lijstje, maar lijkt nu toch eerder terug richting Moeskroen te gaan… Jammer, maar die dingen gebeuren nu eenmaal, we moeten verder. Al is het niet plezant natuurlijk.”

En zo is het een stresserende wintermercato voor de Waaslanders.

“In vergelijking met bepaalde andere clubs zijn onze budgetten eerder beperkt, wat het moeilijker maakt om iemand te overtuigen”, gaat De Maesschalck verder. “Bovendien slepen we al drie maanden de affaire mee. Dat speelt ook zijn rol. Gelukkig haalden we in december 9 op 9, anders was het een bijna onmogelijke taak geworden om iemand te overtuigen”, geeft hij toe. “En in januari is het sowieso al moeilijk om transfers te doen die meteen iets extra’s bieden. Er zijn maar negen matchen meer. Rustig uitkijken is er niet bij. Wachten tot 30 januari is geen optie. Dan blijven er nog 7 matchen over. Het moet snel gaan. Toch blijft het ook belangrijk om je niet te laten overlopen door die tijdsdruk. Het zijn heel hectische dagen, ja. Bellen, zoeken, overleggen, onderhandelen, en weer opnieuw. Dat hoort er nu eenmaal bij.”