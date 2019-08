Custovic zoveelste slachtoffer op trainerskerkhof Freethiel : “Ik hoop voor hen dat 1 op 15 mijn schuld is” Michael Vergauwen

27 augustus 2019

11u34 0 Jupiler Pro League De eerste kop is gerold. Adnan Custovic (41) heeft de trieste eer de ­eerste trainer te zijn die dit ­seizoen wordt ontslagen in 1A. Waasland-Beveren zette hem gisteravond op straat, de 1 op 15 wordt hem dus zwaar aan­gerekend. “Ik hoop voor hen dat ik de reden ben van de slechte resultaten, maar ik denk het niet.”

Geen spelers, geen geluk, geen fysiek. En nu dus ook geen trainer. Waasland-Beveren verbrak gisteravond het contract van Adnan Custovic. Die kreeg een telefoontje van voorzitter Dirk Huyck. “Hij zei sorry en dat het bestuur deze beslissing unaniem genomen had”, vertelt de Bosniër ons. “Dat is het leven, zeker? Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Maar ik heb nergens spijt van. No regrets. Ik heb elke dag alles ge­geven en kon niet meer doen. Natuurlijk was die 1 op 15 ook voor mij een ­teleurstelling. Maar hey, jij weet ook waar het de groep aan ontbreekt, toch? Quality...”

Een verrassing was het telefoontje niet, geeft Custovic toe. “Ik zag het de voorbije dagen aan hun gezicht, aan de interviews die ze ­gaven. Maar toch heb ik tot de laatste seconde alles gegeven. Ik was vandaag nog de match tegen Cercle aan het analyseren en mijn volgende training aan het voorbereiden. Helaas...”

Helemaal in zak en as zit Custovic echter niet. “Ik verlaat Waasland-Beveren met het hoofd omhoog. Ik hield ze vorig seizoen in 1A en, geloof me, dat was ook al een succes. De start dit ­seizoen was echter niet goed, dat weet ik ook. Ik wens ze het allerbeste. Wat ik nu ga doen? Tijd voor m’n familie maken. Ik heb de laatste twee maanden als een gek gewerkt. Nog even wat vakantie nemen met de kinderen en zelf een beetje sporten.”

Record Standard verbroken

Dirk Geeraerd neemt vanaf vandaag de honneurs waar. Hij is trainer nummer 16 sinds Waasland-Beveren in 2010 naar 1A promoveerde. Geen enkel team doet ‘beter’. De Waaslanders hadden het record al in handen, samen met Standard. Gee­raerd neemt over tot er een opvolger gevonden is. Het is de derde keer dat hij voor de Wase spelersgroep staat sinds hij hen naar eerste klasse bracht. Naar verluidt gaat Waasland-Beveren nu op zoek naar iemand met ervaring in 1A, er liggen enkele kandidaturen op tafel. Benieuwd wie zich aan dit avontuur waagt.

16 coaches in 7 jaar

Another one bites the dust. Adnan Custovic was de 15de trainer op goed 7 jaar Waasland-Beveren, sinds ze in 2012 promoveerden naar 1A. Nummer 16 is vanaf vandaag (T1 ad interim) Dirk Geeraerd. Slechts één trainer (Stijn Vreven) maakte een volledig seizoen vol op kerkhof de Freethiel. Who’s next?

2010-nov 2012: Dirk Geeraerd I

nov 2012 - okt 2013: Glen De Boeck

okt 2013 - nov 2013: Danny De Maeschalck

nov 2013 - juni 2014: Bob Peeters

2014 - dec 2014: Ronny Van Geneugden

dec 2014 - juni 2015: Guido Brepoels

2015 - okt 2016: Stijn Vreven

okt 2016 - nov 2016: Bart Wilmssen

nov 2016 - juni 2017: Cedomir Janevski

2017 - dec 2017: Philippe Clement

dec 2017 - jan 2018: Johan Van Rumst

jan 2018 - mei 2018: Sven Vermant

mei 2018 - juni 2018: Dirk Geeraerd II

2018 - nov 2018: Yannick Ferrera

nov 2018 - 26 aug 2019: Adnan Custovic

27 aug 2019 - ...: Dirk Geeraerd III