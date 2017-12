Clement: "Geen enkel contact met Genk gehad" DMM

23u50 0 BELGA Waasland-Beveren Na het ontslag van Albert Stuivenberg is Racing Genk naarstig op zoek naar een opvolger. Her en der valt de naam van Philippe Clement in die context, maar de trainer van Waasland-Beveren ontkende de geruchten zelf in Extra Time.

Waasland-Beveren is de revelatie in de Jupiler Pro League dit seizoen. Nog meer dan de punten oogst vooral het aantrekkelijke spel onder Philippe Clement lof. De debuterende trainer heeft doorheen het lopende seizoen serieus wat adelbrieven verzameld en werd zo bijna weggekaapt door de concurrentie.

"Na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck is er contact geweest met Gent", onthulde Clement. "Maar zowel de club als ikzelf vond het op dat moment niet opportuun om die gevoelige overstap door te zetten. Met Racing Genk is er op dit moment geen contact. Het heeft weinig zin om daar ook iets over te zeggen, uit respect naar Waasland-Beveren en Genk toe. Uitspraken hierover zijn speculatie over dingen waar niets van aan is."

BELGA