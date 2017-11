Charleroi nestelt zich steviger op de tweede plek na zege op de Freethiel Michaël Vergauwen

22u27 0 Photo News Waasland-Beveren Geen vijfde opeenvolgende thuiszege voor Waasland-Beveren. Charleroi blijft het zwarte beest van de Waaslanders. De Carolo's wonnen zonder imponeren -twee ballen tussen de palen, twee goals- maar blijven wel heel stevig tweede.

Duurde een voetbalwedstrijd vijftig minuten, u had hier geen voetbalverslag gelezen. Vijftig minuten lang was Waasland-Beveren - Charleroi immers niet om aan te zien. Zat de spekgladde grasmat er voor iets tussen? Ja. De ene na de andere speler ging onderuit. Als herten op een bevroren meer. Probeer dan maar eens te voetballen. Toch had het aan de rust altijd 1-0 moeten staan. Even voor de pauze miste Morioka van dichtbij een kopbal. Zo'n flosj zijn we niet gewend van de Japanner.







Gelukkig is er ooit uitgevonden dat er 90 minuten gespeeld wordt. Pas na rust barstte de wedstrijd los. Jans opende de debatten met een loeihard afstandsschot, dat maar net over de kruising ging. Aan de overkant mooie actie van Rezaei, Fall besloot op de paal. Geen vijf minuten later moest Penneteau alle zeilen bij zetten, maar was het aan de overkant Hendrickx die de score opende. Om maar te zeggen: 't was de eerste bal van de Carolo's tussen de palen.

12 op 12 pakte Waasland-Beveren in haar vier laatste thuismatchen, een vijfde zege op rij voor eigen publiek zat er echter niet in. Angban, tot dan toe de beste man op het veld, besloot voor Sinterklaas te spelen. Een -surprise, surprise- glijpartij van de Ivoriaan zette Rezaei alleen voor Roef, de Iraniër werkte koelbloedig af. Tweede bal tussen de palen van Charleroi, tweede doelpunt. Met nog amper een kwartier te spelen, zag het er plots erg somber uit voor de Waaslanders. Toen Nganga vijf minuten voor tijd werd uitgesloten, droomden sommigen nog van een herhaling van de stunt uit de heenmatch (toen werd 2-0 in extemis nog 2-2), maar zover kwam het vanavond niet.

BELGA

Photo News

BELGA

Photo News

