Brendan Schoonbaert (W.-Beveren) hoopt te spelen op Club Brugge: "Deze match snel aangestipt op kalender"

Luc Verweirder

07 september 2020

23u42 0 Waasland-Beveren Zaterdag trekt Waasland-Beveren naar het Jan Breydelstadion. Een speciale wedstrijd wordt dat mogelijk voor Brendan Schoonbaert, de 20-jarige verdediger uit Aalter die in de jeugd meer dan tien seizoenen voor blauw-zwart voetbalde. Al valt af te wachten of hij van de zoekende coach Nicky Hayen straks opnieuw een basisplaats krijgt. Nerveus maakt Schoonbaert zich (nog) niet. “Ik ben nogal een rustige jongen”, lacht hij.

Na een verloren seizoen 2019-20 waarin hij door Club Brugge zonder veel bijval werd uitgeleend aan Lommel (1B) en Deinze (toen nog 1e amateur), tekende Brendan Schoonbaert tijdens de voorbije coronazomer een tweejarige verbintenis bij Waasland-Beveren, waar hij zich snel als een defensieve meerwaarde manifesteerde. Dat het in Lommel en Deinze niet lukte, heeft het zelfvertrouwen van de rechtsvoetige centrale verdediger niet aangetast.

“Dat vorige seizoen begon immers zeer goed voor mij”, kijkt hij terug. “Ik mocht de hele voorbereiding bij Club met de A-kern meetrainen en ook naar het oefenkamp in Garderen nam coach Philippe Clement me mee. Omdat de kern van Club zo groot was, beslisten we samen dat ik meer gebaat was bij een uitleenbeurt. Ik had vooral speelkansen nodig, Lommel bleek echter een verkeerde keuze. In januari nam Deinze het huurcontract over, maar die speelden los kampioen en de coach had geen reden om zijn winnende ploeg om te gooien. Bij de uitbraak van de coronapandemie besliste Club Brugge om mijn contract niet meer te verlengen. Zo werd ik een vrije speler en kwam ik in beeld bij Waasland-Beveren. Ik voelde me snel aanvaard op Freethiel, ja. Jur Schryvers en Brent Gabriel kende ik al van bij Club, en ook Tom Reyners van bij de nationale jeugd.”

Oog in oog met... Neymar

Bij Waasland-Beveren tekende Schoonbaert voor twee seizoenen met optie op een derde contractjaar. Amper een week nadat hij zijn handtekening plaatste, stond hij plots oog-in-oog met niemand minder dan Neymar in het Parc des Princes. Een onvergetelijke herinnering, ondanks het pak slaag dat Waasland-Beveren van PSG kreeg. In de daaropvolgende weken dwong Schoonbaert een vaste stek af rechts achteraan in de driemansdefensie, maar net voor de interlandbreak tegen OH Leuven moest hij wel vanaf de bank toekijken.

“Jammer dat we geen vervolg konden breien aan de goeie start met die onverwachte driepunter in Kortrijk”, bedenkt Schoonbaert. “Vooral thuis tegen Standard zat puntenwinst er zeker in, maar nadat we op voorsprong klommen waren we het eventjes helemaal kwijt. Kijk, vooraf werd Waasland-Beveren door zowat iedereen als grootste degradatiekandidaat vooruitgeschoven. Het ongelijk van de kenners bewijzen werkte motiverend voor ons, en ik kan je verzekeren dat de sfeer in de groep nog altijd uiterst positief is. Alleen pakten we te weinig punten. Neen, de geruchten over een mogelijke overname houden ons als spelers niet bezig. We zijn kort voorgesteld aan de nieuwe technische directeur (de Spanjaard Torrecilla, red) maar in de kleedkamer concentreren we ons vooral op onze sportieve taak.”

Charles De Ketelaere

En die is loodzwaar, met komende zaterdag de verplaatsing naar landskampioen Club Brugge en de week nadien de komst van Anderlecht naar Freethiel.

“Club Brugge is voor mij natuurlijk een speciale match”, lacht Schoonbaert. “Toen de kalender werd bekendgemaakt, zocht ik uiteraard eerst naar die confrontatie. Elf jaar bij de jeugd, dat veeg je niet zomaar uit. Vooral met Maxime De Cuyper en Charles De Ketelaere kwam ik goed overeen. Zaterdag tegen Charles? Dat zou mooi zijn, ja, maar ik denk nog niet zover. Het is ook nog te vroeg in de week om al te kunnen zeggen of ik sowieso ga spelen. Tegen Leuven zat ik op de bank, en de week voordien op Zulte Waregem had de coach me voor de verdediging gezet. Zenuwachtig? Ach neen, ik ben eerder een rustig type, hoor. Ik heb vooral veel zin in zaterdag. Al bij al kijk ik met tevredenheid terug op mijn eerste maanden hier. Waasland-Beveren trekt de kaart van de jeugd en van jonge Belgen. Voor mij komt het er nu op aan in de komende twee jaar echt door te breken.”