Bob Peeters wordt niet de nieuwe trainer van Waasland-Beveren maar tekent tot 2023 bij in Westerlo MVS/GLA

13 november 2018

Bob Peeters wordt dan toch niet de nieuwe trainer van Waasland-Beveren maar tekent tot 2023 bij als coach van Westerlo. "Ik heb mijn hart gevolgd. Dit kon ik niet weigeren", is de eerste reactie van Peeters. De zoektocht van Waasland-Beveren naar een opvolger van de zondag ontslagen Yannick Ferrera gaat verder.

Nadat Peeters de voorbije dagen druk gesolliciteerd werd als de nieuwe trainer van Waasland-Beveren, besliste de gewezen Rode Duivel vandaag bij te tekenen in het Kuipje. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot 2023 bij de Kemphanen. Peeters spreekt over een moeilijke keuze. “Ik heb enkele jaren terug een fantastische periode gehad bij Waasland-Beveren. Maar bij Westerlo heb ik het gevoel dat ze me echt willen houden. Mijn gezin heeft mee de doorslag gegeven. Dinsdag heb ik lang gesproken met het bestuur van Westerlo en zij hebben me overtuigd. Ik weet dat het geen 1A is, waar ik zit. Maar dit is de keuze van mijn hart.”

Nieuwe investeerders Westerlo?

In tegenstelling tot op de Freethiel moeten ze de komende dagen niet op zoek naar een nieuwe coach bij Westerlo. “We zijn gewoon om lang met dezelfde trainer te werken”, legt manager Herman Wijnants uit. “Met uitzondering van Dennis van Wijk hebben we nog nooit een trainer ontslagen. Wij houden van continuïteit. Bob krijgt de keuze om spelers te halen, maar wij waken over de financiële limieten. En hopelijk kunnen we vers geld vinden, want we zijn volop bezig met nieuwe investeerders. Het kan zijn dat er daar op korte termijn iets gebeurt.”