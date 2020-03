Bij onder meer Waasland-Beveren zijn medewerkers al technisch werkloos: “Het is nu onbetaald, maar ik laat spelers niet vallen" KDZ

21 maart 2020

00u00 0 Waasland-Beveren Clubliefde verdwijnt niet en al zéker niet in moeilijke tijden. Martijn De Jonge (26), duivel-doet-al bij Waasland-Beveren, is technisch werkloos, maar blijft zich bekommeren om de spelers. Onbetaald. "Ik krijg het niet over mijn hart om ze aan hun lot over te laten."

Martijn De Jonge. Teammanager en pers- en communicatieverantwoordelijke bij Waasland-Beveren. Zo lezen we op 'LinkedIn'. 't Is een mondvol. Tot afgelopen dinsdag was het een fulltime bezigheid op de Freethiel voor de 26-jarige. Sinds woensdag is hij officieel technisch werkloos. "Net als de veertien andere voltijdse medewerkers bij Waasland-Beveren", zegt hij. "Dinsdagavond heeft iedereen een telefoontje gekregen van onze voorzitter, Dirk Huyck. De boodschap was duidelijk, vanaf woensdag moesten we niet meer komen werken en vallen we voor onbepaalde tijd terug op een werkloosheidsuitkering."

Een handvol clubs zien zich genoodzaakt om de strenge maatregelen van de overheid door te trekken. Een lockdown dus. "Ergens heb ik wel begrip voor deze maatregel", legt De Jonge uit. "Maandag kregen we al het gevoel dat de 'workload' voor de werknemers niet even hoog zou blijven. Het onthaal, de ticketing, de kuisploeg,... Als er niet gespeeld wordt, heeft de club geen inkomsten. De clubleiding doet er alles aan om het bedrijf achter de club te redden en neemt de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het valt mij heel zwaar, maar ik heb er wel begrip voor."

Niet-Belgen informeren

Maar dat zijn ziel geel-blauw blijft, toont de teammanager ook in moeilijke tijden. "Ik zou het niet over mijn hart krijgen om onze spelers nu plots aan hun lot over te laten. Amper een derde van hen spreekt Nederlands. In deze coronatijden, waarin alles voortdurend evolueert, wil ik hen zo goed mogelijk informeren. Er worden ingrijpende beslissingen genomen zoals die lockdown, niet-Belgen weten niet goed wat nu precies wel nog mag en wat niet meer. Dan beantwoord ik zo veel mogelijk vragen in de whatsappgroep met de spelers." Maar De Jonge gaat nog verder. "Al zeker tot 5 april zijn alle trainingen opgeschort, daarom heb ik ook geprobeerd om de situatie per speler te bekijken. Neem nu Aleksandar Vukotic, hij wilde graag terugkeren naar zijn familie in Servië. Alleen geldt daar op dit ogenblik een verplichte quarantaine van 28 dagen voor iedereen die het land binnenkomt. Als die jongen daarover niet geïnformeerd zou worden, zat hij misschien bijna een maand in quarantaine. Voor Alexis Gamboa hebben we wel een oplossing gevonden. Hij spreekt geen Nederlands en is ook het Engels amper machtig, bovendien zat hij hier helemaal alleen. Ik ben blij dat ik ervoor heb kunnen zorgen dat hij kon terugkeren naar Costa Rica. Maar het gaat soms ook over puur praktische dingen. Werkt de post nog? Mag ik nog online bestellingen doen? Denzel Jubitana had gisteren een lekke band met zijn auto en wist door de nieuwe maatregelen niet of hij nog ergens terecht kon. Het leven gaat verder, zij het op een andere manier. De club weet dat ze op mij kan rekenen. Ik wil onze spelers blijven bijstaan met raad en daad, ook al doe ik dat op dit moment onbetaald." (KDZ)