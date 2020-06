Auditeur bij Mededingingsautoriteit geeft Waasland-Beveren nog steeds gelijk, uitspraak binnen 2 à 3 weken NVK/MVS/GLA

18 juni 2020

07u37 2 Waasland-Beveren De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft zich gisteren gebogen over de klacht van Waasland-Beveren tegen de Pro League. De auditeur bleef erbij: het bondsreglement stipuleert niet wat er moet gebeuren bij een vroegtijdige stopzetting van de competitie, waardoor de degradatie van de Waaslanders niet conform de reglementen is. Binnen de maand, wellicht sneller, volgt een uitspraak.

De Pro League liet niets aan het toeval over in de gebouwen van de BMA. Naast een externe advocaat schoven ook CEO Pierre François en voorzitter Peter Croonen aan, net als licentiemanager Nils Van Brantegem. François nam enkele keren het woord.

De Pro League verdedigde de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen na 29 van de 30 speeldagen van de reguliere competitie. Maar de auditeur van de BMA, die in een eerste advies al stelde dat de beslissing van de Pro League indruist tegen het mededingingsrecht, bleef bij zijn mening. Daarbij kijkt hij vooral naar het bondsreglement. Daarin staat nergens vermeld wat er moet gebeuren als de competitie voortijdig stopgezet wordt. De redenering: waar geen regels over bestaan, daar kan niets over beslist worden.

Uitspraak binnen 2 à 3 weken

Een mededingingscollege, bestaande uit een voorzitter en twee assessoren, zal zich binnen de dertig dagen uitspreken over de zaak. Wellicht gebeurt dat binnen de twee à drie weken, aangezien de BMA er zich van bewust is dat er snel nood is aan duidelijkheid. Er zijn drie uitkomsten mogelijk. Ofwel verwerpt ze de klacht van Waasland-Beveren. Ze kan de Waaslanders helemaal gelijk geven. Maar het is ook mogelijk dat de BMA zelf met een voorstel tot compromis komt.