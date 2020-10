Andreas Wiegel (W-B): “Zo’n prestatie als tegen Genk geeft een boost voor het volledige seizoen” Sander De Graeve

08 oktober 2020

17u45 0 Waasland-Beveren Waasland-Beveren tankte tegen KRC Genk het nodige vertrouwen. Na een nul op achttien kon het met een 1-1-gelijkspel eindelijk nog eens een punt pakken. Het hadden er zelfs drie kunnen zijn. Met de bekerwedstrijd tegen Sparta Petegem (tweede nationale) van zaterdag doet er zich een uitstekende kans op een échte relance voor. Dat vindt ook rechtsback Andreas Wiegel(29).

“Dit kan voor ons een nieuwe start zijn van dit seizoen”, aldus de Duitse flankverdediger van Waasland-Beveren. “Zo’n wedstrijd zoals die tegen KRC Genk blijft je het hele seizoen bij. We bleven erin geloven, bleven ervoor vechten en konden in de allerlaatste minuut dat punt pakken. Dit geeft een echte boost en dat kan de wedstrijd van zaterdag ook brengen.”

Het grootste verschil tussen afgelopen zaterdag en de weken daarvoor, was de extra kwaliteitsinjectie. Met Georges Mandjeck(31) en Michael Frey(26) trok Waasland-Beveren extra ervaring en metier aan. Ook Danel Sinani (23), die tegen Beerschot eerder al kort inviel, maakte indruk.

Nieuwkomers zorgen voor rust

“De nieuwkomers konden meteen een goeie prestatie neerzetten”, aldus Wiegel “Ze brengen ons vooral heel wat ervaring bij. Het verrast me wel dat ze zich zo snel konden integreren in onze groep. De voorbije wedstrijden hadden we iets te weinig kalmte aan de bal en dat brengen Georges en Michael zeker. Michael kan bovendien voorin de bal bijhouden waardoor we als ploeg kunnen opschuiven.”

Met Wiegel miste Waasland-Beveren in het seizoensbegin ook één van de meer ervaren krachten. Hij keerde de afgelopen weken terug na een lange blessure. “Het was mentaal niet makkelijk om altijd individueel te moeten werken en dus niet echt meer bij het team te horen. Ik ben enorm blij dat ik terug ben en ook mee voor dit resultaat kon zorgen.”

Volledig fit is de Duitser evenwel nog niet. “Ik zit aan 85 tot 90 procent. Dat is logisch wanneer je niet het hele voorseizoen kan meemaken. Ik ben wel tevreden dat de coach me meteen het vertrouwen gaf.”

Tegen Sparta Petegem, zaterdagavond om 19 uur, kunnen Waasland-Beveren en Andreas Wiegel wellicht nog eens proeven van de overwinning.