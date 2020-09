Aleksandar Vukotic vindt niet dat

W.-Beveren kandidaat-zakker nr. 1 is: “Ons spiegelen aan Beerschot” Luc Verweirder

10 september 2020

15u29 1 Waasland-Beveren Ook op Freethiel wordt alles in gereedheid gebracht voor de terugkeer van de fans, tegen Anderlecht volgende week. Maar eerst is er natuurlijk de trip naar kampioen Club Brugge. Zonder Maximiliano Caufriez, vertrokken naar Sint-Truiden. Zo wordt Aleksandar Vukotic (25) de leider van de defensie en straks misschien ook de nieuwe kapitein van het team.

Met zijn 2m02 steekt hij er doorgaans “met kop en schouders” bovenuit. Ondanks de penibele sportieve situatie waarin de club zich de voorbije jaren bevond, heeft Aleksandar Vukotic zich als rots in de branding in heel wat Beverse supportersharten gespeeld. Het omgekeerde is ook waar.

“Ik ben hier aan mijn derde seizoen begonnen en dan ontstaat er echt wel een binding”, zegt Vukotic. “Alleen Jur Schryvers speelt hier al langer dan ik. Dat een club als Waasland-Beveren ieder seizoen een resem spelers laat vertrekken en een ander contingent laat aanrukken, is geen schande.”

Vukotic tekende aanvankelijk voor drie seizoenen in Beveren, waar zijn contract echter al snel voor twee bijkomende jaren werd opengebroken.

“Dat was een grote blijk van vertrouwen en het klopt dat ik me hier goed voel bij deze club”, bevestigt Vukotic. “Ik hoorde ook wel dat er de voorbije zomer interesse was van KV Mechelen, maar concreet werd dat niet. Uiteraard zal ik elke aanbieding onderzoeken als ik een stap voorwaarts kan zetten. Maar voorlopig gaat al mijn energie naar Waasland-Beveren. Ik lees en hoor dat wij ook dit seizoen door velen alweer worden afgeschilderd als de grootste kandidaat om te zakken. Ieder zijn mening, maar zelf denk ik niet dat wij bij de twee slechtste ploegen van de reeks horen. Dat hebben we in Kortrijk bewezen, onze overwinning daar was oververdiend.”

Voor eerste keer vader

Met Club Brugge en Anderlecht als eerstvolgende tegenstanders dreigt Waasland-Beveren na de drie recente nederlagen weg te zakken in de klassering. Al ziet Vukotic dat niet zo.

“Beerschot heeft getoond dat Club Brugge thuis ook door zogenaamde mindere goden kan geklopt worden. Daar moeten we ons aan spiegelen. Zelf herinner ik me hoe we vorig seizoen bijna een punt gingen pakken op Jan Breydel, pas in de blessuretijd gingen we toen op de knieën. We spelen nu trouwens veel beter voetbal dan toen, met de nieuwe staf waait er ook een totaal nieuwe wind door de kleedkamer.”

Ondertussen bereidt Aleksandar Vukotic zich voor op een bijzonder belangrijke wijziging in zijn persoonlijk leven. Zijn hoogzwangere vriendin Jovana zal over zowat een maand bevallen.

“Het wordt een zoontje, een klein voetballerke”, straalt Vukotic bij dat fijne vooruitzicht. “Ons eerste kindje, en voor mijn ouders ook hun eerste kleinkind, dat maakt het allemaal heel speciaal, ja. Mijn vriendin is Bosnische, sinds de uitbraak van corona is ze de hele tijd daar gebleven.”