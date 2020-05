Advocaat W.-Beveren over waarom club niet zelf klacht indiende bij mededingingsautoriteit: “Club zou financieel gesanctioneerd worden” PDD/TLB

26 mei 2020

19u18 0 Waasland-Beveren Ook Tom Rombouts in een gesprek met VTM Nieuws. “Dat er wat beweegt, is duidelijk. Ik denk dat verschillende actoren het niet meer eens zijn met de huidige gang van zaken.” Ook de hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren besliste om een klacht in te dienen bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat initiatief staat los van de club, zo verduidelijkt clubadvocaat



Waasland-Beveren zelf vecht zijn verplichte degradatie aan bij het BAS, zo raakte eerder al bekend. Het verzoekschrift van de Waaslanders is bijna klaar. “Onze bedoeling daarmee is om de beslissingen van de Algemene Vergadering te laten vernietigen en om de re-integratie van Waasland-Beveren in 1A te bekomen. Hetzij via een annulering van de competitie, hetzij door te starten met een competitie met achttien ploegen.”

Maar dat is dus niet de enige actie die ondernomen wordt. De hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren heeft ook een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De club dacht er over na om dat zelf te doen, zo bevestigt Rombaut, maar besliste om dat uiteindelijk niet te doen.



Algemene Vergadering

“Wij hebben als club uiteindelijk geen klacht neergelegd om de eenvoudige reden dat er op de Algemene Vergadering (van de Pro League, red.) beslist is dat de club financieel gesanctioneerd zou worden als zij naar de mededingingsautoriteit zou gaan. Dus wij hebben het niet gedaan en de hoofdaandeelhouder heeft gemeend dat hij dat wél moest doen. Los van de club, dit is een eigen initiatief van de aandeelhouder.”

Rombouts sluit ook niet uit dat het bij die ene klacht zal blijven. “Mogelijks zullen er nog aandeelhouders volgen. Daar heb ik nu nog geen zicht op, maar dat kan zeker. Dat we er alles aan doen om de beslissing ongedaan te maken, dat is evident. Ik las dat ook andere clubs en andere personen een klacht hebben neergelegd bij de mededingingsautoriteit. Dus er beweegt denk ik toch wat in het Belgisch voetbal. Ik denk dat verschillende actoren het niet meer eens zijn met de huidige gang van zaken.”

