Adieu, Adnan: Waasland-Beveren zet Custovic aan de deur Michaël Vergauwen

26 augustus 2019

21u16 28 Waasland-Beveren Adnan Custovic is niet langer de trainer van Waasland-Beveren. De 41-jarige Bosniër betaalt het gelag na een wel erg povere competitiestart, waarin zijn ploeg in vijf wedstrijden amper één puntje wist te vergaren.

Geen spelers

Rewind. Vorig seizoen werd Waasland-Beveren met hangen en wurgen voorlaatste. 27 op 90, enkel dankzij het nog zwakkere Lokeren niet gedegradeerd. Sindsdien verloor het Roef, Verstraete, Ampomah, Boljevic, Andrijasevic. Hun vertrek werd amper opgevangen, 1 plus 1 is 2. De laatste plaats is gewoon de logica zelve. Komt daarbij dat Custovic al een máánd om versterking vraagt. De problemen die hij toen zag, zijn er nog steeds. Hulp van bovenaf kreeg hij niet. Enkel Agyepong (die jongen speelde z’n laatste volledige match in september... 2017, en kwam de laatste 11 maanden amper 120 minuten in actie) en een linksback werden aangetrokken sinds Custovic de alarmbel luidde. De broodnodige centrale middenvelder en spits? Onvindbaar, onhaalbaar, onbetaalbaar. De huidige 1 op 15 - even slecht als in het debuutseizoen 2012-2013 - is allesbehalve verrassend. Je oogst wat je zaait, het bestuur heeft zélf boter op het hoofd. Nu Custovic de zwartepiet doorschuiven, is niet correct.

Geen geluk

Geluk had Custovic ook al niet. Het begon al met de kalender. Elk team mag een verzoekje richten aan de kalendercommissie. Bij Waasland-Beveren luidde dat: liefst niet thuis starten en liefst niet tegen een topploeg. Wat kwam er uit de bus? Waasland-Beveren - Club Brugge... In de eerste vijf matchen volgden bovendien ook nog Antwerp en Genk. Twee matchen zouden wél een waardemeter zijn: Eupen en Cercle. Helaas waren beide matchen op verplaatsing. Op Eupen was Waasland-Beveren 45 minuten lang zeer dominant, maar viel het - bevrijdende? - tweede goaltje niet. Cercle lag een uur lang onder, maar kon uit een van de zeldzame kansen wél scoren.

Pas op, Custovic maakte ook fouten, uiteraard. Hij hield te halsstarrig vast aan zijn viermansdefensie. Koos voorin ook te lang voor Forte, deels bij gebrek aan beter. Maar je kan niet zeggen dat hij niet probeerde. Hij zette al 23 spelers in. Samen met Anderlecht het meeste in 1A. Misschien schoof hij té veel? Vukotic vroeg zelf om niet mee te hoeven naar Cercle toen hij vernam dat hij op de bank zou zitten. Dat er langs alle kanten aan zijn mouw wordt getrokken - onder andere door Antwerp - zal ook niet helpen.

Geen fysiek

Waasland-Beveren kampt echter ook met een fysiek probleem. Voor rust - zelfs tegen Antwerp en Club Brugge - lang niet slecht, maar de Waaslanders zakken in de tweede helft steevast weg. Liefst 9 van de 13 tegengoals werden na rust geïncasseerd. Zelf scoren na minuut 45? Nog niet gebeurd. Verrassend is het allemaal niet. Tien dagen geleden verruilde physical coach Eric Dehaeseleer Waasland-Beveren voor Union. Een vervanger werd tot op heden nog niet aangetrokken, manusje-van-alles Dirk Geeraerd neemt voorlopig de honneurs waar.

Vandaag hadden spelers en staf een vrije dag, de Beverse beheerraad echter niet. Zij zaten samen om over Custovic’ lot te beslissen en uiteindelijk werd de Bosniër bedankt voor bewezen diensten.

Adnan Custovic streek in november 2018 neer op de Freethiel. Met een nul op zes tegen Eupen en Moeskroen, miste hij zijn intrede bij W-B. Nadien volgde een stevige maand met negen op negen. W-B won tegen Club Brugge, Antwerp en Lokeren. Het stelde daarmee ook het behoud zo goed als veilig vorig seizoen.

“Custovic kreeg de ploeg niet op de rails en het bestuur besliste dat het tijd was voor een nieuwe wind. Dirk Geeraerd neemt over tot er iemand nieuw is aangesteld”, aldus Waasland-Beveren in een bericht op de clubwebsite. “Bedankt Adnan voor de fijne samenwerking!”