Aandeelhouder Waasland-Beveren dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit over beslissing degradatie BF

25 mei 2020

17u44

Bron: Eigen berichtgeving 12 Waasland-Beveren Behalve dat Waasland-Beveren zijn degradatie zal aanvechten voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS), wacht de Pro League mogelijk een onderzoek naar machtsmisbruik. Een aandeelhouder van Waasland-Beveren heeft daarover een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

De Belgische Mededigingsautoriteit waakt over de eerlijke concurrentie in of tussen organisaties en ondernemingen, en kan voorlopige of opschortende maatregelen opleggen die inbreuken moeten tegengaan. “Het is niet de club, maar een aandeelhouder die de stap gezet heeft om klacht neer te leggen”, zegt Tom Rombouts, een van de advocaten die de belangen van Waasland-Beveren verdedigt.

Rombouts zelf wil deze week het verzoekschrift overmaken richting het BAS. Daar wil Waasland-Beveren de beslissing van de Pro League aanvechten om de eindstand van de competitie in 1A na 29 speeldagen vast te leggen en als criterium te gebruiken om Waasland-Beveren te laten degraderen. Een poging tot bemiddeling om de beslissing binnen de organen van de Pro League te herzien, draaide op niets uit.

Rombouts: “Peter Croonen heeft als voorzitter van de Pro League een mail gestuurd dat de bemiddeling niet zal doorgaan. Vandaar dat wij naar het BAS stappen. We zullen deze week zo snel als mogelijk de zaak aanhangig maken om de arbiters aan te duiden en de conclusietermijnen vast te leggen. We hopen dat er voor de tweede helft van juni of begin juli een uitspraak komt.”

