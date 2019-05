Waasland-Beveren weerlegt "zeven initiatieven" die de club aangewreven worden MH

28 mei 2019

21u49

Bron: Belga 1 Belgisch voetbal Advocaat Kristof De Saedeleer heeft voor de Geschillencommissie de zeven intiatieven die aan Waasland-Beveren worden toegeschreven één voor één weerlegd. "Bij KV Mechelen wordt het belang van de club aangehaald als argument, namelijk het ontlopen van de degradatie. Maar welk belang heeft Waasland-Beveren bij wedstrijdvervalsing?"

De Saedeleer opende door te stellen dat hij op zijn honger blijft zitten met betrekking tot de repliek en de schriftelijke conclusies van bondsprocureur Kris wagner. "Ik heb ook niets gelezen over het feit dat Waasland-Bereven met hun sterkste ploeg is aangetreden. Ook over het financieel nadeel niets gelezen, want het verlies kostte de club zo'n 450.000 euro.”

Eén procedureel element lichtte De Saedeleer er nog eens uit. "Want er is wel degelijk een vervaltermijn zodra de vordering is ingesteld na 15 juni van het betrokken seizoen. En dus is de vervolging onontvankelijk. Zowel het Bondsparket als de tussenkomende partijen draaien rond de hete brei heen. Het Uitvoerend Comité heeft dat artikel ook geïnterpreteerd, want de datum is verschoven van 30 naar 15 juni. Dus ik neem aan dat de rest niet aangepast is, omdat de interpretatie die in de zaak-Bellemans eraan gegeven werd helemaal correct is."

"Mag ik ook even wijzen op het persoonlijk karakter van de straf? Welk voordeel en welk belang had Waasland-Beveren volgens het Bondsparket? Bij KV Mechelen wordt er gesteld dat de handelingen worden doorgerekend aan de club, omdat de club er voordeel bij gehad heeft. Hoe zit het dan met Waasland-Beveren? Het belang of het voordeel in deze club is er niet.”

Zeven initiatieven

De Saedeleer ging in op de zeven "initiatieven" die Waasland-Beveren aangewreven worden. Een eerste: de twee ontmoetingen tussen voorzitter Huyck en Veljkovic. "Niet bewezen dat er geen geld is aanvaard?", werpt de advocaat de aantijging op. "Dat is behoorlijk gratuite. Zelfs politiepatrouilles stelden vast dat Huyck een financieel aanbod wegschoof." De tweede tenlastenlegging: het opperen van Olivier Swolfs om Daan Foulom op te stellen om de ploeg tegen KV Mechelen te verzwakken. "Maar die jongen heeft geen seconde gespeeld. Vermant (toenmalig trainer, red.) verklaarde zelf dat er geen inmenging was van het bestuur." Ten derde, het advies van bestuurslid Clippeleyr aan Huyck om berichten en mails te wissen. "Suggestief en niet te linken aan Veljkovic. De taps op Clippeleyr leverden niets op. Het vierde punt zou zijn dat Swolfs informatie doorspeelde aan Steemans, maar tot op heden is niet verduidelijkt welke info. Intussen weten we ook dat Swolfs en Huyck niet gesproken hebben met Olivier Myny (initiatef vijf, red.) en Davy Roef (initiatief zes, red.)."

De laatste tenlastenlegging betreft een gesprek tussen Huyck en Swolfs ("We hadden beter voluit gegaan"), maar dat citaat wijst De Saedeleer toe aan de 450.000 euro die Waasland-Beveren door het verlies in rook zag opgaan.

"In een tunnelvisie is het niet moeilijk om een stok te vinden. De bondsprocureur beschreef zich vorige week als een tank die door een bataljon niet te stoppen is. Wel, meneer de voorzitter, het komt dan ook u toe om de tank te stoppen. Zeker als ze op muggen begint te schieten of van een mug een olifant begint te maken", besloot de advocaat van Waasland-Beveren.