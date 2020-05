Waasland-Beveren vecht degradatie voor BAS aan: “We zijn niet gelijk behandeld”





MVS/BF

21 mei 2020

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 22 Jupiler Pro League Waasland-Beveren gaat vol in de aanval. De club wil de besluiten van de Algemene Vergadering van vorige week vrijdag, die Waasland-Beveren de degradatie oplegde, laten annuleren.

De Oost-Vlaamse club zal in eerste instantie bemiddeling zoeken bij Pro League-voorzitter Peter Croonen, zoals dat in de statuten voorzien is. Als dat geen soelaas brengt, stapt het nummer 16 naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en mogelijk de burgerrechtbank om aan degradatie te ontsnappen.

“De Algemene Vergadering is niet rechtmatig samengeroepen en de degradatie is ons door de strot geduwd, zonder dat we ons standpunt konden bepalen”, zegt Tom Rombouts, de Beverse clubadvocaat. De licentie van Moeskroen kan Waasland-Beveren niet meer aanvechten voor het BAS, al stelt de club zich wel grote vragen over hoe die beslissing tot stand gekomen is. Daarom overweegt Waasland-Beveren ook naar de burgerrechtbank te stappen , waar de club het oordeel van het BAS wel nog kan aanvechten.

Lees ook: BAS motiveert licentie voor Moeskroen: “Niet aangetoond dat geld van makelaars komt”

“Totaal onrechtvaardig”: Waasland-Beveren vreest bankroet



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.