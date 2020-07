Waasland-Beveren na oordeel BAS: “We hadden de hoop nooit opgegeven” Redactie

08 juli 2020

20u42

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De degradatie leek na dinsdag een feit, maar Waasland-Beveren haalt een dag later alsnog zijn gram. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verklaart de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League (15 mei) om Waasland-Beveren te laten degraderen nietig. "We hadden de hoop nooit opgegeven", reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonge.

“De aanhouder wint: het BAS besliste dat Waasland-Beveren ten onrechte gedegradeerd werd", zegt De Jonge. "We vonden het heel bijzonder dat de kalender al voorgesteld werd, terwijl er nog juridische procedures lopen. Dit is toch een kleine overwinning, al weten we natuurlijk niet wat er nog gaat komen.” Waasland-Beveren bestudeert de beslissing van het BAS alvorens uitgebreider te reageren.

