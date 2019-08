Waasland-Beveren dient zelf geen klacht in tegen Antwerp: "Laten het sportieve belang primeren” AB

05 augustus 2019

23u22 6 Belgisch voetbal Waasland-Beveren zal zelf geen klacht indienen nadat Antwerp afgelopen zondag een speler liet opdraven die niet op het wedstrijdblad stond. “We laten het sportieve belang primeren”, klinkt het op de clubwebsite. De Belgische voetbalbond kan wel nog een sanctie opleggen.

In minuut 78 viel Robbe Quirynen in bij thuisploeg Antwerp voor Aurélio Buta. Na de wedstrijd, die Antwerp won met 4-1, werd ontdekt dat Quirynen niet geregistreerd was op het wedstrijdblad. Scheidsrechter Alexandre Boucaut gaf dat ook aan in het matchverslag. Door zijn administratieve blunder riskeert Antwerp nu een forfaitnederlaag, maar Waasland-Beveren laat op zijn website weten dat het geen klacht zal indienen.

“Net zoals bij iedere opmerking/fase die op het wedstrijdblad wordt genoteerd, moet de Koninklijke Belgische Voetbalbond daaraan gevolg geven. Indien zij het nodig acht om sancties op te leggen, nemen wij daar akte van”, klinkt het.

“We hebben telkens als club gecommuniceerd dat wij sportieve belangen laten primeren en voegen de daad bij het woord. Wij zijn niet de club die wil beter worden van juridische steekspellen tegen collega-clubs, in tegenstelling tot wat verschillende andere clubs gedaan hebben de voorbije maanden. Indien Antwerp gestraft wordt voor de blunder, is dat enkel en alleen een gevolg van het reglement van de K.B.V.B. Het is dus dan ook hun verantwoordelijkheid om die evaluatie te maken.”