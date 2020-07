Waarom KV Oostende wél met publiek zal oefenen: "Pro League is niet klaar met plan, wij wel” TTV

02 juli 2020

06u51 0 Belgisch voetbal KV Oostende weigert te wachten op het protocol van de Pro League voor oefenwedstrijden met publiek: “Wij willen tonen dat voetbal met fans al wél kan.”

Ondanks het advies van de Pro League om voorlopig achter gesloten deuren te oefenen, verwelkomt KVO in samenwerking met tegenstander KFC Varsenare zaterdag 300 supporters. De kustploeg volgt daarbij de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad.

“We gunnen onze naburige en bevriende clubs - Varsenare, maar ook Oudenburg en Zwevezele - een extra centje en willen tonen dat voetbal met fans mogelijk is”, zegt Joost Depreux, veiligheidsverantwoordelijke bij KV Oostende. “Conform de veiligheidsvoorschriften van de overheid én na overleg met de lokale burgemeester en politie valt dit perfect te organiseren. De Pro League heeft nog geen oplossing voor matchen met publiek. Wij hebben wel een plan klaar.”

300 fans

“Concreet laten we 300 in plaats van de 400 toegestane fans toe. Zodoende is er nog ruimte voor al onze spelers en de hele delegatie. KVO voorziet 14 stewards in plaats van de gebruikelijke drie of vier bij oefenwedstrijden, terwijl ook Varsenare stewards inzet die zich puur op de social distancing zullen focussen. Er is een corridor gemaakt waardoor het publiek volledig gescheiden is van alle spelers. En bovendien worden ook die van Varsenare aan een coronatest onderworpen. We willen ons profileren en een ‘safe and secure environment’, een veilige omgeving aanbieden voor de fans op een wedstrijddag. Bewijzen dat voetbal met fans wel mogelijk is zonder dat ze besmet raken.”

“Ook voor de competitiestart zijn we druk in de weer. We plannen een simulatiemoment in waarbij we mét supporters een tribuneplan zullen uitvoeren in de hoop al onze abonnees (wat neerkomt op een derde van de stadioncapaciteit van 8.400, red.) te verwelkomen op de eerste speeldag. Mét mondmasker en handschoenen en na temperatuuropname. Het is makkelijk om je weg te steken, maar wij doen het andersom”, aldus KVO.

