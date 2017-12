Waarom koopt Marc Coucke Anderlecht? Zijn intimi geven de verklaring: "Hij wil graag de beste zijn” Patrick Lefevere en Bart Versluys denken dat Anderlecht een goede zaak doet Sander Van Den Broecke

22u00 7 Photo News . Belgisch Voetbal Wielermanager Patrick Lefevere en bouwheer Bart Versluys kennen Marc Coucke goed. Dat hij Anderlecht zou kopen wisten ze niet, maar ze vinden het helemaal niet onlogisch. "Hij brandt van ambitie." Anderlecht heeft volgens hen ook een goede keuze gemaakt.

Zes jaar is Marc Coucke sponsor geweest van de wielerploegen van Patrick Lefevere, van 2002 tot 2004, en van 2012 tot 2016.

“Ik schrok ook van het nieuws. Marc was een Club Brugge-supporter in mijn ogen. En een supporter van KVO. Maar het is natuurlijk in de eerste plaats een zakenman.”

Anderlecht doet volgens Lefevere een goeie zaak.

“Coucke heeft visie, hij denkt altijd op lange termijn en hij heeft orginele ideeën. Ik geef één voorbeeld: toen Tom Boonen twee jaar bij ons reed, zat Manolo Saiz van Once serieus achter hem aan. Het is Marc die toen zei: “Als je echt gelooft dat Boonen een grote wordt, moet je hem een contract van vijf jaar geven.” Daar hadden wij zelfs niet aan gedacht: in de koers geef je contracten van twee, maximum drie jaar.

