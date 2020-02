Waarom de VAR steeds minder tussenkomt: “Ze worden gedrild om interventies te beperken” Niels Vleminckx

25 februari 2020

07u05 0 Belgisch voetbal In het begin van het seizoen greep de VAR te vaak in. De laatste weken lijkt het alsof er géén busje meer is. Wat is er gebeurd? “Ze zijn gedrild om de interventies te beperken.”

KV Kortrijk verdiende een strafschop en kreeg er geen. Club mocht scoren na een duwfout.

De scheidsrechter liet doorspelen. De videoref keek in zijn busje naar de beelden en oordeelde: doorspelen.

De slinger is helemaal doorgeslagen. In het begin van het seizoen kwam de videoref nog te vaak tussen. Maar hoe dichter we tegen de play-offs aan zitten, hoe minder de VAR nog zwart of wit lijkt te zien. De schermen in het busje slaan vijftig tinten grijs uit - en dan komt hij niet tussen.

Een insider zegt: “Na het begin van het seizoen zijn de interne richtlijnen veranderd. De mannen in het busje zijn intussen gedrild om de interventies te beperken.”

Scheidsrechters moeten een match leiden alsof er geen VAR is. Dat drukken we de refs ook op het hart: het is jullie wedstrijd, jullie nemen de beslissingen Frank De Bleeckere

Richtlijnen UEFA

Frank De Bleeckere, spreekbuis van het Referee Department, bevestigt dat de VAR’s de voorbije maanden gevraagd is om minder in te grijpen. “Dat zijn de instructies die we gekregen hebben van de UEFA. Kijk naar de Champions League. Daar grijpt de videoref ook weinig in. We willen op die manier de scheidsrechters meer vrijheid geven. Meer verantwoordelijkheid ook. Scheidsrechters moeten een match leiden alsof er geen VAR is. Dat drukken we de refs ook op het hart: het is jullie wedstrijd, jullie nemen de beslissingen.”

Al lijkt dat een averechts effect te hebben. Verschillende werknemers van de bond bevestigen dat de - vaak jonge - scheidsrechters minder durven in te grijpen. Want elke keer dat de videoref moet tussenkomen om één van hun fouten recht te zetten, krijgen zij dinsdag in Tubeke zelf de wind van voren. De Bleeckere: “Dat gevoel is volgens mij al lang verdwenen. De refs willen als team gewoon de juiste beslissing nemen.”

Maar als duidelijke fouten in de zestienmeter niet meer bestraft wordt met een penalty: wat doét de VAR dan nog?

Cijfers opsmukken?

Scheidsrechtersbaas David Elleray hamert er in zijn interne communicatie naar de refs op dat de ‘line of intervention’ - het punt waarop een videoref mag ingrijpen - veel hoger moet liggen dan in het begin van het seizoen.

Als de VAR minder tussenkomt, betekent dat ook dat er op papier minder fouten zullen gemaakt worden door de refs. Het zou een handige manier kunnen zijn om de cijfers van de Belgische arbitrage op te smukken. De Bleeckere nuanceert: “De scheidsrechters en de videorefs zijn echt niet bezig met die statistieken.”

Maar hun bazen, wiens contract op het einde van het seizoen afloopt, misschien wel.