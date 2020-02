Waar is de volgende generatie? KV Kortrijk en Zulte Waregem trachten elkaar te vinden in jeugdwerking OPI/ESK

28 februari 2020

19u59 0 Jupiler Pro League Ewoud Pletinckx (19) is de enige eigen jeugdspeler in de basiself van Zulte Waregem. KV Kortrijk ziet momenteel zelfs helemaal geen eigen jeugd in zijn eerste elftal. Soms rijst dan de vraag hoe nuttig de jeugdwerking nog wel is.

Het is een van de redenen waarom beide clubs in de toekomst willen bijeen zitten om over een mogelijke samenwerking te praten. De CEO’s Leterme en Cordier hadden het er al eens over toen ze samen zaten in een vergadering van de Pro League.

Matthias Leterme: “We zijn hier in de regio met diverse clubs bezig met de opleiding van voetbaljeugd. Zulte Waregem, Moeskroen, Roeselare misschien ook, wij. We willen eens zien of dat tot een vorm van samenwerking kan komen. Maar voor alle duidelijkheid: we zaten nog niet bijeen. Misschien moeten onze jeugdverantwoordelijken eerst eens bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Beide clubs hebben nog maar amper spelers uit de eigen jeugd kunnen recruteren voor het A-team. Soms kwam er wel eens een jongere enkele maanden op de mat, maar een seizoen later kon zijn naam alweer worden geschrapt. De meesten spelen nu bij clubs uit eerste- of tweede-amateurklasse uit de regio. Bij Zulte Waregem behoort naast Pletinckx ook nog Jannes Van Hecke tot de kern, bij Kortrijk doelman Maxim De Man.

Waar het om gaat: de stap van de beloften naar het eerste elftal blijkt haast altijd te groot. Daar is omwille van het resultaat immers geen plaats voor ‘inrijperiodes’. Vóór Pletinckx was Jens Naessens de laatste eigen jeugdspeler die het maakte. Hij kwam in 2011 in de A-kern. Bij KV Kortrijk konden Ivanof en Hoxha net niet aanhaken, zodat het al terugkijken is naar Brecht Dejaegere. De Buffalo kwam er haast per toeval: hij stapte over van Club Brugge omdat ze hem daar te klein vonden als doelman, niet anders in Kortrijk maar daar maakten ze er een vaardige veldspeler van. En da’s ook alweer van 2010 geleden.

Maar op het vlak van jeugdwerking staat Zulte Waregem vandaag toch wel enkele stappen verder dan KV Kortrijk. Er wordt aan de Gaverbeek met een aanzienlijk groter jeugdbudget gewerkt en ook de omkadering is veel ruimer. Essevee bevestigt de toenadering van KV Kortrijk, en de club zal uit respect ingaan op deze uitnodiging. Maar het is duidelijk: Zulte Waregem is in dit verhaal géén vragende partij.

Matthias Leterme wil alle misverstanden vermijden: “We maken de denkoefening niet om financiële redenen want de bestedingsplicht ten voordele van de jeugd eist dat we de teruggave van de bedrijfsvoorheffing aan de jeugdwerking besteden. We moeten ook nog nagaan hoe de voetbalbond hier tegenover zou staan. En we willen onze eigen jeugdwerking niet inkrimpen maar gewoon eens zien of er betere resultaten kunnen ontstaan dankzij de samenwerking.”