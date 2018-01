Waalse derby ontaardt in ordinaire vechtpartij. 'Fans' blesseren zelfs spelers van tegenpartij: "Dit heeft geen plaats in het voetbal" Mike De Beck

20u40

Bron: RTL, LDH 112 RTL Supporters van La Louvière bestormden het veld na het laatste fluitsignaal om dan uit te halen naar de spelers van de tegenpartij. Belgisch Voetbal Het zat er gisterenavond bovenarms op na de derby tussen Francs Borains en RAAL La Louvière, een wedstrijd in derde amateurklasse in Wallonië. Na de partij (2-1 winst voor Francs Borains) bestormde een veertigtal fans van La Louvière het veld om al schoppend de spelers van de tegenstander te blesseren. Volgens RTL kregen de kapitein en de doelman een klap.

Na het laatste fluitsignaal zat het spel op de wagen. Zo'n veertig supporters verlieten het bezoekende vak en bestormden het veld. Ze hadden het daarbij op de spelers van de tegenstander, Francs Borains gemunt. Enkele spelers raakten zelfs geblesseerd. "Ik speelde enkele jaren geleden al in La Louvière, dus ik wist dat de supporters heet konden zijn, maar hun reactie hier was echt overdreven", vertelde de kapitein van Francs Borains. Een speler kreeg een projectiel tegen zijn neus, een andere moest een trap in zijn gezicht verwerken.

Na de incidenten was de club uit La Louvière er snel bij om de acties van hun supporters te veroordelen. Alles speelde zich namelijk af voor de ogen van kinderen en families die het tumult in de tribunes met lede ogen moesten aanzien. "Dergelijke acties hebben geen plaats in het voetbal en al zeker niet in ons project", klonk het in een officiële mededeling op Facebook.

"La Louvière biedt haar oprechte excuses aan aan Francs Borains, aan de geblesseerde spelers, net als aan de geshockeerde personen die waren gekomen om een leuke avond te beleven en zich plots bevonden in een triest schouwspel. Dit is niet het voetbal dat RAAL verdedigt. Dit is niet het voetbal waar RAAL voor staat. We zullen hier niet stoppen."

"De club Royal Francs Borains is in shock", wist Roland Louf in naam van Francs Borains te reageren. "Het is een schande dat de spelers hun verdiende zege niet op het veld konden vieren met de fans, de vrijwilligers en het bestuur. Wat een feest had moeten zijn, veranderde al snel in een nachtmerrie." Ondertussen is al duidelijk geworden dat er een onderzoek wordt opgestart door de politie die alles heeft gefilmd. De ongeregeldheden krijgen dus ongetwjfeld nog een staartje.