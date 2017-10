Vukomanovic (ex-Standard) ontslagen bij Bratislava: “Zo snel mogelijk weer aan de slag” Michaël Vergauwen

12u21 1 BELGA Belgisch Voetbal Ivan Vukomanovic is niet langer trainer van het Slovaakse Slovan Bratislava. Vanmorgen kreeg de ex-trainer van Standard en ex-speler van ondermeer Lokeren, het nieuws te horen van een naar verluidt geëmotioneerde voorzitter. Een 2-2 gelijkspel tegen rode lantaarn Senica bleek de druppel, al was er volgens de ex-coach van Standard meer aan de hand. “Enkele bestuurslui lagen al maanden dwars”, vertelt hij ons.

Vandaag pakt hij z’n spullen in zijn woning in Bratislava, morgen keert hij terug naar zijn appartement in Antwerpen. Het Slovaakse avontuur van Ivan Vukomanovic bij Slovan Bratislava zit er na anderhalf jaar op. Dit weekend speelde de club 2-2 gelijk tegen het nummer laatst in de stand. Bratislava staat derde.

“Maar het ging allesbehalve over het sportieve”, vertelt Vukomanovic ons. “Al drie maanden waren er bepaalde mensen in het bestuur van de club die me boycotten. Ik kreeg gewoon geen kans om zelf een ploeg op te bouwen. Spelers die ik wou, kwamen niet, jongens die ik niet moest hebben, tekenden tóch. Ik had het bestuur gezegd dat we met deze ploeg niet mee konden doen voor de titel en ook snel Europees zouden uitgeschakeld zijn, wat ook gebeurde. Er was gewoon veel te weinig kwaliteit in de groep. Tegen Senica ontbraken onze twee vaste centrale verdedigers. We kwamen 2-0 voor, maar kort na rust werd er achterin twee keer flagrant geblunderd. Nooit gezien in mijn carrière. We schoten drie keer op het doelkader en hadden altijd moeten winnen, maar het geluk zat ook niet mee.”

Waarop Vukomanovic vanmorgen naar het bureau van de voorzitter moest komen. “Hij zei me vanmorgen met tranen in de ogen dat ik ontslagen was. Ik had het wel een beetje zien aankomen, omdat ik gewoon de kans niet kreeg iets serieus op te bouwen op mijn eigen manier. Ik sta voor offensief voetbal, mijn team had hier gemiddeld 70 procent balbezit, maar deed er te weinig mee. Een gebrek aan kwaliteit.”

Vukomanovic blijft echter niet bij de pakken zitten. Vandaag pakt hij z’n spullen in Bratislava, morgen keert hij terug naar zijn appartement in Antwerpen. Clubs die op zoek zijn naar een trainer, zien zo plots een interessante kandidaat op de markt komen. “Ik wil zo snel mogelijk weer aan de slag”, besluit hij. “Als er een mooi project op m’n pad komt, zal ik dat zeker bekijken. Dit is een tegenslag, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik ben nog vol energie en heb hier bewezen dat ik een dode club weer nieuw leven kan inblazen.”

Photo News Vukomanovic werd in Luik vervangen door José Riga.