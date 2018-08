Vuistslagen, doodschoppen en zelfs een spuwincident: deze voorvallen werden zwaarder bestraft dan de elleboogstoot van Wesley TLB/JSK

06u45 0 Belgisch Voetbal Zes speeldagen schorsing voor Wesley Moraes? Een stevige straf, maar het kan altijd zwaarder. Van Gilles De Bilde, over Sergio Conçeicao tot Axel Witsel: allen zaten ze nog langer op het strafbankje dan de bonkige spits van Club Brugge. Een overzicht:

Gilles De Bilde: drie maanden geschorst

Gilles De Bilde diende Krist Porte een vuistslag toe tijdens Anderlecht - Eendracht Aalst op 21 december 1996. Op basis van de tv-beelden werd De Bilde toen voor drie maanden geschorst.

Sergio Conçeicao: vier maanden aan de kant

Sergio Conçeicao deed nog 'beter'. In april 2006 besliste het Sportcomité van de Belgische Voetbalbond dat de Portugees vier maanden aan de kant moest blijven. In de bekermatch tussen Standard en Zulte Waregem werd hij uitgesloten voor spuwen naar Stijn Meert. Conçeicao was furieus en duwde zijn shirt in het gezicht van scheidsrechter Peter Vervecken.

Diniz: acht speeldagen (waarvan twee voorwaardelijk)

Marcus Plinio Diniz Paixao, een speler van Eupen, kreeg in september 2010 een schorsing van acht speeldagen (waarvan twee met uitstel). De Braziliaan ging na een tackle van toenmalig Germinal Beerschot-speler Custovic door het lint. Er volgde een opstootje, waarna de Braziliaan vol op de dij van Faris Haroun trapte en scheidsrechter Johan Verbist net niet raakte.

Rodgers Kola: eerst dertien matchen, daarna herleid tot negen

Na een drieste tackle op toenmalig Lokeren-verdediger Laurens De Bock werd Rodgers Kola van AA Gent in 2012 negen wedstrijden geschorst. De oorspronkelijke strafmaat was bepaald op dertien matchen, maar de Zambiaan kreeg strafvermindering van het Beroepscomité.

Axel Witsel: eerst elf matchen, daarna herleid tot acht

In de topper tussen Anderlecht en Standard trapt Axel Witsel Anderlechtverdediger Marcin Wasilewski een dubbele open beenbreuk. Het Sportcomité beslist Witsel na zijn rode kaart voor elf duels te schorsen. Standard gaat in beroep. Met succes, de straf wordt verminderd naar acht matchen schorsing.