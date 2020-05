VUB-wetenschapster voorspelt blessures bij jonge voetbaltalenten dankzij baanbrekend model Helft van jeugdvoetballers loopt tijdens een seizoen een blessure op; een vijfde kwetst zich zelfs ernstig Redactie

17 mei 2020

11u56

Bron: VUB 0 Belgisch voetbal Omwille van vroege specialisatie en intensieve training lopen veel jonge voetballers blessures op, die bovendien grote gevolgen kunnen hebben voor hun latere gezondheid, verdere sportieve ontwikkeling en topsportcarrière. Over de patronen waarin blessures voorkomen en welke factoren aan de basis ervan liggen was tot nu echter weinig bekend. Om hier inzicht in te krijgen, heeft kersvers doctor Nikki Rommers er nu onderzoek naar gevoerd. Op basis van de verhelderende resultaten heeft ze ook een voorspellend model voor blessures ontwikkeld dat kan bijdragen tot betere blessurepreventie in de Belgische jeugdacademies.

Nikki Rommers volgde de afgelopen 3 seizoenen telkens meer dan 700 Belgische elite jeugdvoetballers tussen 9 en 15 jaar die voetballen bij jeugdacademies van 8 Belgische clubs uit de eerste klasse: Club Brugge, KAA Gent, KVC Westerlo, KV Mechelen, KV Kortrijk, RSC Anderlecht, Waasland-Beveren en Zulte-Waregem. Door middel van een nauwgezette opvolging van speelminuten en blessures waren de onderzoekers in staat blessurepatronen in de verschillende leeftijdsgroepen in kaart te brengen. Drie keer per seizoen werden er lichaamsmetingen bij de spelers uitgevoerd en twee keer per seizoen werden hun motorische en fysieke vaardigheden getest door middel van een simpele testbatterij, waarvan verschillende testen reeds gebruikt worden in het kader van talentontwikkeling.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de spelers in de U10 tot en met U15 leeftijdscategorieën een blessure oploopt tijdens het seizoen. Een vijfde van deze blessures wordt zelfs als ‘ernstig’ beschouwd en leidt tot een afwezigheid van minstens 4 weken. De meest voorkomende ernstige blessures waren overbelastingsblessures ter hoogte van de achillespees en kniepees, die typisch voorkomen tijdens fases van snelle groei. De leeftijd van de groeispurt, lichaamsmetingen en het resultaat op een sprongtest zijn de voornaamste risicofactoren.

Nauwkeurig voorspellen = beter voorkomen

Op basis van de testresultaten heeft de onderzoeker een model ontwikkeld dat met 85% accuraatheid kan voorspellen of een speler een blessure zal oplopen gedurende het seizoen. Een tweede model is in staat om met 78% accuraatheid een onderscheid te maken tussen acute blessures en de mogelijk ernstige overbelastingsblessures op basis van dezelfde testresultaten. In de praktijk kan dit model toegepast worden om spelers te identificeren die het meest gebaat zijn bij extra blessurepreventie.

“Met de bevindingen van dit doctoraatsonderzoek hebben we een stap gezet richting een efficiëntere blessurepreventie en uiteindelijk een vermindering van de blessurelast in het Belgische jeugdvoetbal. Want nog al te vaak lopen jonge voetballers blessures op die een dikke streep trekken door hun topsportcarrière. De bevindingen en het model bieden ook perspectieven voor professionele spelers” aldus dr. Rommers.

Het doctoraatsonderzoek is uitgevoerd aan de vakgroepen Bewegings- en Sportwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent). Het onderzoek, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), werd begeleid door promotoren Prof. Dr. Eva D’Hondt (VUB), Prof. Dr. Matthieu Lenoir (UGent), Prof. Dr. Erik Witvrouw (UGent).