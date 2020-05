VTM-journalist Jarno Bertho geeft duiding: “Of Waasland-Beveren kans maakt bij BAS? Zeg nooit nooit in voetbal”

Belgisch voetbal

Eindelijk het verdict: Club Brugge is de kampioen en Waasland-Beveren de degradant van het voetbalseizoen 2019/20. Volgend seizoen spelen we opnieuw met 16 clubs in 1A, maar komen er wel ingekorte play-offs . VTM-journalist Jarno Bertho, die de stemming op de voet volgde, geeft tekst en uitleg bij de beslissingen uit de Algemene Vergadering van de Pro League.