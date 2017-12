Vriendschap Bölöni en Rednic gaat ver terug: "Sloot hem ooit op met een vleermuis"



Stijn Joris

19u35 0 Photo News Belgisch Voetbal Antwerp neemt het zaterdag op tegen Moeskroen en dus ziet Laszlo Bölöni (64) zijn vriend en landgenoot Mircea Rednic (55) terug. Dat leidde na de heenwedstrijd op Le Canonnier tot een grappig tafereel toen Bölöni kwam luistervinken wanneer Rednic een tv-interview gaf. Bölöni legt met een brede glimlach uit hoe de twee mekaar leerden kennen.

"We deelden veel grote en moeilijke momenten. Hij is negen jaar jonger. Toen ik na een afwezigheid van ongeveer een jaar of zes bij de nationale ploeg terugkeerde, kwam hij net bij de selectie. Hij als rechtsachter, ik als linksmidden. Bij onze clubs waren we vijanden. Hij speelde voor Dinamo en ik voor Steaua en die rivaliteit gaat verder dan die hier tussen Anderlecht en Standard. Toch behielden wij altijd een goede band. Bij de nationale ploeg was hij mijn assistent, maar na zes maanden gaf hij er de brui aan omdat hij liever elke dag op het veld stond bij een club. We komen allebei uit Transsylvania en zijn dus iets minder schreeuwerige types dan mensen van Boekarest of Craiova. Wij zijn best kalm, behalve tijdens wedstrijden. (lacht)"

Photo News

Bölöni duikt me veel plezier een anekdote op van de periode dat hij samen met Rednic international was. "Op een bepaald moment waren we op afzondering in een hotel dat in een bos lag. We hadden een heel kleine kamer. 's Namiddags zochten we ons bed op voor een dutje. Ik ben heel erg bang van vleermuizen en toen ik in bed lag, zag ik dat er eentje in de schoen van Rednic was gekropen. Hij sliep al en ik ben stil uit de kamer geslopen. Op het moment dat ik in de gang stond, zei ik hem dat hij moest oppassen voor die vleermuis en ik deed de deur op slot. Hij begon bang te roepen dat ik hem uit de kamer moet laten of dat hij zou sterven. Achteraf konden we er wel om lachen."

Over naar de orde van de dag. Zaterdag is de wedstrijd tussen de Great Old en les Hurlus. "Ik hoop uiteraard op een overwinning en wel om twee redenen. We moeten thuis leren winnen en zo het gelijkspel van vorige week bevestigen. De tweede reden, ook al is die niet helemaal correct, is dat we zo snel mogelijk het behoud willen verzekeren. Om in de hoogste afdeling te blijven, hebben we niet zoveel meer nodig, maar misschien willen we binnenkort wil iets moedigere ambities uitspreken en zeggen dat we ons stevig in de hoogste afdeling willen vestigen. Daarvoor moeten we vooruitgaan op alle niveaus: infrastructuur, technische staf, medische staf en uiteraard ook de spelers."

BELGA