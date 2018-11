Vriendin van Veljkovic verlost van enkelband, makelaar Mejjati vrijgelaten na betalen van 20.000 euro in Operatie Propere Handen ODBS

15 november 2018

15u36 0 Belgisch Voetbal In operatie ‘Propere Handen’ zijn voetbalmakelaar Karim Mejjati en de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic vrijgelaten onder voorwaarden. Mejjati moet wel eerst een borgsom van 20.000 euro betalen alvorens hij vrijdag of maandag effectief vrijkomt, Marija Bogojevska is verlost van haar enkelband.

Mejjati, die vertegenwoordigd wordt door advocaat Sven Mary, is bij ‘handlichting’ vrijgelaten onder voorwaarden. Dat wil zeggen dat de onderzoeksrechter beslist heeft dat het voor het onderzoek niet langer nodig is dat hij in de cel blijft. Mary bevestigt dat Mejjati geen rechtstreeks contact mag hebben met de pers, beschikbaar moet blijven als de speurders hem nog nodig hebben voor het verdere onderzoek en dat hij ook geen contact mag hebben met de andere medeverdachten.

Sinds 10 oktober, de dag van de huiszoekingen, zat Mejjati vast in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het voetbal.

Marija Bogojevska, de vriendin van Dejan Veljkovic, werd een tijd geleden al vrijgelaten met een enkelband. Die enkelband is ze nu kwijt en ze is vrij onder voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, is nog niet duidelijk.

Vertenten vrijdag vrij?

Zo zitten er nog zes mensen vast in het dossier: makelaars Mogi Bayat en Dejan Vejlkovic, de twee absolute spilfiguren, makelaar Dragan Siljanoski, advocaat Laurent Denis, Thierry Steemans, de financiële directeur van KV Mechelen en scheidsrechter Bart Vertenten. De zaak van die laatste heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vanmorgen om 11.30 uur in beraad genomen. In de loop van vrijdag wordt beslist of hij al dan niet verder aangehouden blijft. Zijn advocaat Hans Rieder wilde na de zitting alleen maar kwijt dat het vandaag “mooi weer” is.